Bursa'da nefes kesen kovalamaca kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Kovalamaca anı kameraya anbean yansıdı.



Olay, saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, şüphelendikleri 16 ANR 815 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayarak hızla kaçmaya başladı. Kovalamacaya çok sayıda ekip sevk edildi.

10 kilometre süren kovalamaca sırasında ara sokağa giren araç, binanın doğalgaz borusuna çarpıp hızla devam etti. Şentürk Sokak'ta aracı durduran sürücü ve arkadaşı kaçmaya başladı. Yaya olarak süren kovalamacada sokaklardaki vatandaşlar, polis ekiplerine şüphelilerin ne yöne kaçtıklarını da söyledi. Kovalamaca sonrasında araçtaki yolcu Mustafa K. (23) yakalandı. Araştırmalar sırasında yaya olarak kaçan araç sürücüsü Eray D. (20), park halindeki bir aracın altında saklanırken yakalandı. Sürücüye 'dur' ihtarına uymamaktan 166 TL, trafiği tehlikeye sokmadan bin 336 TL, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı. Araçtaki yolcu Mustafa K.'ya ise sokağa çıkma yasağına uymadığı için 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı. Maddi hasar oluşan otomobil, çekiciyle otoparka çekildi.

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