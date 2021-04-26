Bursa’da bisiklet hırsızlığı kamerada

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Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı önceki gün gece yarısı Eşrefzade Mahallesi Topkapı Caddesi üzerinde bir apartmanın önünde meydana geldi. Apartmanın önüne gelen iki şüpheli, bir süre park halindeki bisikletleri gözlemledi. Şahıslar çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlığın yaşandığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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