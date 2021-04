Tarihi Hanlar Bölgesi projesi için kamulaştırma müjdesi

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen Tarihi Hanlar Bölgesi Projesi için önemli bir adım daha atıldığını duyurdu.

Tarih Şehri Bursa’nın sembol niteliğindeki güzelliklerini bünyesinde barındıran Tarihi Hanlar Bölgesi’ni yeniden eski ihtişamlı günlerine döndürecek olan proje için sevindirici bir haber daha geldi. Çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Tarihi Hanlar Bölgesi Projesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile alınan acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’nın dünyaca ünlü değerlerinden olan bölgenin güzelliğini örten yapılardan arındırılıp, tarihi değerlerin ön plana çıkarılması için yürütülen çalışmaları hızlandıracak olan bu gelişme ile birlikte çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Başkan Gürkan, “Bursa’nın tarih turizmi potansiyelini daha da arttıracak ve şehrin ecdat yadigarı güzelliğini yeniden eski ihtişamına kavuşturacak olan projeye verdikleri değerli destekten dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, her çabamızın yanında olan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Efkan Ala’ya ve çalışmaların yakın takipçisi olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Başkan Gürkan, gerek merkezi hükümet gerekse de yerel yönetimlerce Bursa için atılan her adımın takipçisi olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Tüm potansiyelleri ve zenginlikleri ile ülkemizin en nadide şehirlerinden biri olan Bursamız için şehrimizde ve Ankara nezdinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bursa her hizmetin en güzelini hak eden bir şehir. Şehrimizin geleceği için Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bakanlıklarımızın da desteği ile projeler üretiyor ve çok şükür ki güzel sonuçlar alıyoruz. Bursamız AK Parti’nin örnek alınan belediyecilik ve hizmet anlayışı ile tarihinden aldığı güçle geleceğe yürüyor. Ecdadımızdan emanet aldığımız bu güzel şehri tüm değerleri ile gelecek nesillerimize aktarabilmek için hep birlikte durmadan çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.”

