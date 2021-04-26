Yıldırım’da gönüller de sofralar da bir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’da gönüller de sofralar da bir

İHA

Yıldırım’da gönüller de sofralar da bir

Covid19 salgını sürecinde 177 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıp, 21 bin koli erzak dağıtımı gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarına dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazanda da devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından, her gün ihtiyaç sahibi bin 450 kişiye 4 çeşit sıcak yemek ve ramazan pidesi dağıtımı gerçekleştiriliyor. Hijyenik şartlarda pişirilmiş yemeklerden oluşan bin paket, ekipler tarafından kapı kapı gezilerek iftar saatinden önce vatandaşlara ulaştırılıyor. Yıldırım Beyazıt Aşevi’nde ise günlük olarak 450 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Ramazanın başlangıcından bu yana yaklaşık 20 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, 2 bin 416 aileye de erzak kolisi desteği sağladı.
“Yıldırım’da kimse yalnız değil”
Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun yoğun bir şekilde hissedildiği ramazan ayında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Medeniyetimizin özü ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözünde saklıdır. Yıldırım Belediyesi olarak bu bilinç ve inançla tüm hizmetlerimizin merkezine insanı yerleştiriyoruz. Kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Yıldırım için çalışıyoruz. Bu kapsamda, ramazandan önce olduğu gibi ramazan ayında da sosyal belediyecilik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz her gün bin 450 kişiye sıcak yemek ulaştırırken, ramazan kolilerimizin dağıtımı da sürüyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmangazili atletten tarihi başarı
YEREL HABERLER Osmangazili atletten tarihi başarı
Osmangazi’nin iftar yemekleri 5 yıldızlı otellerle yarışıyor
YEREL HABERLER Osmangazi’nin iftar yemekleri 5 yıldızlı otellerle ...
Bursasporlu futbolcuların adı Süper Lig takımları ile anılıyor
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcuların adı Süper Lig takımları ile ...
Bursa’da kırsalda yaşam kalitesi artıyor
YEREL HABERLER Bursa’da kırsalda yaşam kalitesi artıyor
Tarihi Hanlar Bölgesi projesi için kamulaştırma müjdesi
YEREL HABERLER Tarihi Hanlar Bölgesi projesi için kamulaştırma ...
Bursaspor’un genç oyuncusu Eren Güler: “Gelişmeye devam”
YEREL HABERLER Bursaspor’un genç oyuncusu Eren Güler: “Gelişmeye ...
Bursa’da Cumhur ittifakı uyum içinde çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Bursa’da Cumhur ittifakı uyum içinde çalışmalarını ...
Bursa’da bisiklet hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Bursa’da bisiklet hırsızlığı kamerada
Karacabey’de Osmanlı motifleri taşıyan parkta sona doğru
YEREL HABERLER Karacabey’de Osmanlı motifleri taşıyan parkta sona ...
İstifa eden işçiye kötü haber İşçi haklı da olsa ihbar tazminatı alamayacak Yargıtay: İstifa eden işçi haklı da olsa tazminat alamaz
YEREL HABERLER İstifa eden işçiye kötü haber İşçi haklı da olsa ...
2 ay önce hasat etti 3 katı fiyata satıyor
YEREL HABERLER 2 ay önce hasat etti 3 katı fiyata satıyor
Sıfır aldığı lüks cipi 8 defa yolda kaldı, hukuk mücadelesi başlattı
YEREL HABERLER Sıfır aldığı lüks cipi 8 defa yolda kaldı, hukuk ...
Bursa'nın en küçük davulcusu
YEREL HABERLER Bursa'nın en küçük davulcusu
Kısıtlama saatinde gezerken dere yatağına düştü, ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Kısıtlama saatinde gezerken dere yatağına düştü, ...
Mahalle halkını 11 yaşındaki davulcu sahura kaldırıyor
YEREL HABERLER Mahalle halkını 11 yaşındaki davulcu sahura ...
Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti Kısıtlamada mangal ve alkol keyfi canından ediyordu
YEREL HABERLER Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya ...
'Dur' ihtarına uymayan sürücü 10 kilometre kaçabildi; kovalamaca kamerada
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan sürücü 10 kilometre kaçabildi; ...
Bursa'da nefes kesen kovalamaca kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da nefes kesen kovalamaca kamerada
Saffet Akbaş: “İlk 2’den çıkmak için şansımızı kovalayacağız”
YEREL HABERLER Saffet Akbaş: “İlk 2’den çıkmak için şansımızı ...
Fazlı Tan: “Bunlardan acı çekiyoruz”
YEREL HABERLER Fazlı Tan: “Bunlardan acı çekiyoruz”
Bursaspor - İstanbulspor maçının ardından
YEREL HABERLER Bursaspor - İstanbulspor maçının ardından
Bursaspor - İstanbulspor: 1-2
YEREL HABERLER Bursaspor - İstanbulspor: 1-2
TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - İstanbulspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - İstanbulspor: 2
Bursaspor - İstanbulspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - İstanbulspor (EK FOTOĞRAFLAR)