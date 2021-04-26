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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl’e Yeni Nöbetçi Kitaphane

İHA

İnegöl’e Yeni Nöbetçi Kitaphane

İnegöl Belediyesi’nin gençlik merkezinin zemin katında teknolojiyle donatarak hazırladığı 160 öğrenci kapasiteli Yeni Nöbetçi Kitaphane, bugün itibariyle hizmete girdi. Kayıt ve randevu sistemiyle hizmet verecek merkeze öğrenciler ilk günden ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Alper Taban da Nöbetçi Kitaphaneyi ziyaret ederek tüm ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.
İnegöl Belediyesi, 2020 yılında açılan ilk Nöbetçi Kitaphanenin ardından ikinci Kitaphaneyi Gençlilk Merkezinin zemin katında hizmete aldı. 160 öğrencinin aynı anda faydalanabileceği, teknolojiyle donatılmış ve engelli bireylerin de rahatlıkla ulaşıp kullanabileceği özellikteki yapısıyla engelli dostu olan yeni Kitaphane, bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. İçerisinde 8.500 kitap bulunan ve aynı zamanda ücretsiz çay ve kahve ikramlarının olacağı Nöbetçi Kitaphanede; kitap okuma alanları, ders çalışma alanları, görme engelliler için Braille kabartma yazıcı, sanal gerçeklik platformu, katalog tarama sistemi ve bilgisayar alanları yer alırken, merkez ilk günden öğrencilerin ilgisiyle karşılaştı. Üyelik ve randevu sistemiyle hizmet verilecek merkez, pandemi sürecinde kapasitesinin yüzde 50’si ile hizmet verecek.
Belediye Başkanı Alper Taban, bugün açılan Nöbetçi Kitaphaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve ilçe halkına hayırlı olması dileklerini iletti. Ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Başkan Taban, kendisi de kitaphaneye otomat üzerinden kayıt yaptırdı.
Sayılarını arttırmak hedefleniyor
Burada bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, “Bugün uzun yıllar boş kalan ve sonrasında kültür sanat icraatları için kullanılmaya başlanan, alt katlarında da işletmelerin yer aldığı tarihi binamızdayız. Gençlik Merkezimizin alt katı bugün itibariyle de bir kitaphane olarak hizmet vermeye başladı. Kitaphanelerin sayısını şehrimizde arttırmak istiyoruz. İnsanların elini altında, erişebileceği yakınlıkta olmasını istiyoruz. İlk Nöbetçi Kitaphane adı altında açtığımız merkezden öğrencilerimizin ve gençlerimizin faydalandığını, istifade ettiğini, memnun kaldığını gördük. Burada da yine imkanı arttırarak daha fazlaca öğrencimizin, gencimizin bu merkezden istifade etmesini istedik” dedi.
Burada tarihi bir yapı, tarihi bir doku olduğuna vurgu yapan Taban, “Ahşabın insanın içini aydınlattığı çok güzel bir havası var. İnsanın ruhunu dinlendiren bir yapı. Bugün itibariyle merkezimiz öğrenci kabulüne başladı. Arkadaşlarımız gelip derslerini çalışabilirler, kitaplarını okuyabilirler. Burası aynı zamanda engelli dostu bir merkez. Düzayak olması nedeniyle tüm bireyler gelip rahatlıkla istifade edebilir. Ayrıca tüm özel bireylerimiz için de bir pozitif yaklaşım sergileyerek onlar için de oturum alanları ayırdık. Burada aynı anda 160 öğrencimiz kalabilir. Ancak pandemi sürecinde bu sayıyı yarı yarıya düşürmek durumundayız. Merkezimizde yaklaşık 8500 kitap yer alıyor. 13 yaş üstü tüm bireyler gelip buradan istifade edebilir. Yine diz üstü bilgisayarıyla gelip çalışmak isteyenler için bir bölüm ayrıldı. Buradaki var olan bilgisayarlardan da gençlerimizin kullanıp araştırmalarını yapmaları mümkün. Ücretsiz wifi hizmetimiz olacak ve çay kahve otomatlarımızdan da tüm bireyler ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Kitaphanemizin girişinde üyelik yapabilecekleri ve aradıkları kitapları sorgulayabilecekleri otomatlarımız da mevcut. Aynı zamanda kütüphanemize gelmeden edevlet üzerinden de üyelik işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Merkezimizde VR dediğimiz sanal gerçeklik alanımız da var. Bir taraftan hoşça vakit geçirip bir taraftan ders çalışılabilecek bir mekan oldu burası. Görme engelli bireylerimiz için de Braille alfabesiyle kabartma klavye ve yazıcı kullanımını gerçekleştirdik. Onlar da buradan çıktılarını rahatlıkla alabilecekler” açıklamalarında bulundu.
Tüm ilçe halkına hayırlı olması dileklerini ileten Alper Taban, “Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başından sonuna kadar burada bir gayretle hazırlık yapıldı ve bugün artık sunum haline getirildi. İnşallah ilerleyen günlerde deneyimledikçe eksik ve aksaklarımızı da gidermeyle ilgili çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ancak burası güzel ve nezih bir mekan haline dönüştü. Şuanda da artık vatandaşımızın kullanımına sunuldu. Hayırlı olsun diyorum. İyi günlerde kullanılmasını diliyorum” diye konuştu.

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