Bursaspor, İstanbulspor maçı sonrası izne çıktı

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TFF 1. Lig’in 32. haftasında İstanbulspor’a 21 mağlup olan Bursaspor günü izinli geçiriyor. Yeşilbeyazlı takım Eskişehirspor maçı hazırlıklarına yarın başlayacak.

TFF 1. Lig’de iddiası kalmayan Bursaspor, bugünü izinli geçiriyor. İstanbulspor’a dün oynanan maçta 21 mağlup olan yeşilbeyazlı takım, 43 puanda kaldı. Teknik Direktör Mustafa Er ise futbolcularına izin verdi. Bursaspor, ligin 33. haftasında oynanacak olan Eskişehirspor maçının hazırlıklarına yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

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