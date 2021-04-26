Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Kazada sürücü ile yaya yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Turgutalp Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Burak Yılmaz (27) idaresindeki 34 DAU 142 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Vahide Özcan'a (70) çarptı. Kaza sonucunda sürücü ile yaya yaralandı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-04-26 17:53:09



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