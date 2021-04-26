Milyonluk aracıyla 8 kere yolda kalan iş insanı: Hakkımı mahkemede arayacağım



Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da 3 yıl önce 116 bin euro vererek lbir cip alan iş insanı Erdinç Ebibi, iddiaya göre aracıyla 8 kez yolda kaldı. Satıcı firma ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Ebibi, hazırlanan bilirkişi raporu ile firmaya maddi, manevi dava açmaya hazırlandığını söyledi. Ebibi, "Milyonluk araca biniyorsunuz ama yine yollarda kalıyorsunuz. Benden çok çekici üzerinde gezdi. Hakkımızı mahkemelerde arayacağız" dedi.

Bursalı iş insanı Erdinç Ebibi, 2018 yılında 116 bin euroya bir cip satın aldı. Ebibi´nin aracı 2019 yılının sonuna doğru motor arızası vermeye başladı. Defalarca kez yolda kalan Ebibi, sonunda yetkili firma ile iletişime geçerek sorunu bildirdi. Her defasında aracı; yetkili servis tarafından tamir edilmesine rağmen tekrar arızalanan ve 8 arızadan sonra motoru değişen araç, yeniden yolda kalınca iş insanı bilirkişi raporu aldı. Raporda aracın elektrik ve yazılımsal probleminin olduğu ve motor değiştirilerek bu sorunun giderilemeyeceği, bu oluşan zararların kullanıcı hatasından kaynaklanmadığı ifade edildi. Ardından firmayla arabuluculuk yoluna giden Ebibi, hukuk mücadelesi başlattı. Taleplerine cevap bulamayan Ebibi, bundan sonra hakkını mahkeme yoluyla arayacağını açıkladı.

'BENDEN ÇOK ÇEKİCİ İLE GEZDİ'

Çok sayıda iş görüşmesinin yaşadığı arızalar yüzünden iptal olduğunu ifade eden Ebibi, "Aracımı 2018 yılında aldım, 2019 yılının son aylarına doğru araç arıza vermeye başladı. 2020 yılını neredeyse serviste geçirdi. Artık binemez hale geldik, aracımız çekici üzerinde daha çok gezdi. Şehirlerarası seyahat edemez olduk. Her seferinde arıza veriyor ve çekici ile Bursa´da yetkili servise getiriliyor. 8 kere arıza yaşadık. En son avukatlarım da dahil olunca bilirkişi yerinde tespit yapmak istedi. 8´inci arızadan sonra motor değiştirildi. Motor değişikliğinden 2 gün sonra tekrar aynı arızayı verdi. Bu marka bize illallah ettirdi. Eşimizden dostumuzdan da aynı sorunu duyuyoruz. Bu araçta kronik bir arıza var. Biz bunu üretici firmaya da yazdık onlar `Bizimle değil ithalatçı firmayla muhatapsınız´ dediler. İthalatçı firmayla da gerekli anlaşma sağlanamadı. Arabulucu sonuna kadar bekletti. Bu saatten sonra Türk hukukuna güveniyoruz. Biz çok mağdur olduk bu konuda. Artık binmek bile istemiyorum. Zaten korkuyorum. Arabulucu bize son güne kadar teklif vermedi. Son gün de `Siz bizden yeni bir araç alın biz o araçtan bu aracın karşılığı olarak bir miktar indirim yapalım´ dediler. O fiyata aracımı yakarım hurdaya veririm yine de onlara vermem. Bize indirim teklif ettikleri fiyatın 2 katına bu modeli kendi internet sitelerinde satıyorlar. Manevi olarak yıprandım. Kaç tane iş görüşmem iptal oldu, geç kaldım. İnsanlara bunu anlatamıyorsunuz. Milyonluk araca biniyorsunuz ama yollarda kalıyorsunuz. Büyük marka, kaza bela olur diye aldık ama pişman olduk" dedi.

'YETKİLİ FİRMA BİZİ SON GÜNE KADAR OYALADI'

Ebibi´nin avukatı Erdinç Sümer ise hukuki süreci anlattı. Sümer, "Yetkili servis müvekkile 8´inci arızanın ardından motorun değişmesi gerektiğini söyledi. Müvekkilim sorunun giderilmesi için motoru değiştirdi fakat kısa bir süre sonra yine arıza yaşandı. Bunun üzerine üniversitenin otomotiv bölümü ve makine mühendislerinin bulunduğu bir bilirkişi heyetten yerinde tespit istedik. Bir bilirkişi raporu aldık. Yapılan çalışmalarda araçtaki arızanın elektriksel ve yazılımsal bir problemden kaynaklandığı ve bu problemin motor değiştirmek suretiyle düzelmeyeceğini, bu arızanın kullanıcı hatası olmadığına yer verildi. Biz bu raporu yetkili firma ile satıcı firmaya ilettik. Yetkili firma bize hak verdi, bir arabuluculuk süreci başladı ancak sürekli bizi oyaladı. Bu aşamaya kadar geldik. Yasal süreç başlatılacak. Elimizdeki delillerle maddi ve manevi tazminat davası da açacağız" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN

2021-04-26 18:21:58



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