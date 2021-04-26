Bursa'da otomobil elektrikli bisiklete çarptı, baba oğul yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki Suriyeli Muhammed Masa (38) ve oğlu Hammud Masa (15) yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl´den Bursa'ya seyir halindeyken sağ şeride kontrolsüz giren İhsan Özden (60) yönetimindeki 16 PG 019 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan sürücü Suriye uyruklu Muhammed Masa yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazanın etkisiyle elektrikli bisikletten düşen sürücü ile arkasındaki oğlu Hammud Masa yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-04-26 22:04:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.