Baba ve oğlu kazada ölümden döndü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, BursaAnkara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa'ya seyir eden İhsan Özden (60) yönetimindeki 16 PG 019 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan Suriye uyruklu Muhammed Masa'nın (38) kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletten düşen sürücü ile arkasındaki oğlu Hammmud Masa (15) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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