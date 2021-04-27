Ramazan davulcusu topladığı bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde 31 yıldır ramazan davulculuğu yapan İbrahim Mete (60), bu yıl topladığı bahşişlerle 30 yetim çocuğa bayramlık kıyafet aldı. Mete, 5 yıldır bu geleneği sürdürdüğünü söyledi.
İnegöl'de ramazan davulculuğu yapan, emekli, 3 çocuk babası İbrahim Mete, bu yıl topladığı bahşişlerle ilçede 30 yetim çocuğa bayramlık kıyafet aldı. Bu geleneği son 5 yıldır sürdürdüğünü belirten İbrahim Mete, 1990 yılında bir arkadaşının sayesinde bu işe başladığını kaydetti. Mete, "Yıllardır kendi çocuklarım için harcama yaptım. 3 çocuğumu da üniversite okuttum. Davul sayesinde kendim emekli oldum. 5 yıldır da yetimlere, fakir çocuklara, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet alıyorum. Bu yıl da 30 çocuğa kıyafet aldım. 1 yıl daha bu mesleği sürdürürüm, ileri de biraz zor olur" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-04-27 09:10:16
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