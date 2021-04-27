Bursa'da kısıtlamada hareketli gece

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Bursa'da polisi uzun süre peşinden sürükleyen sahte plakalı araç, kovalamacının ardından ele geçirildi. Otomobil içindeki şüpheliler ise aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı.

Olay, gece 03.00 sularında merkez Osmangazi İçesi Doğanbey Toki sitesi civarında bulunan 4.Bahçıvan Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece bekçileri tarafından şüphe üzerine durdurulmak istenen 16 CDU 88 sahte plakalı otomobildekiler çağrıya uymadı. Dur ihtarına uymayan sürücü ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Bunun üzerine devreye atan ekipler ile otomobildekiler arasındaki sıcak kovalamaca 5 kilometre devam ettikten sonra; araç içerisinde bulunan şüpheliler otomobili terk ederek yaya olarak kaçtı.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi şüpheli aracı inceleme altına alırken, kaçan şahısların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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