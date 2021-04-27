Bursaspor kadro istikrarını yakalayamadı



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Sezona transfer engeli ile başlayan, kadrosuna da takviye gerçekleştiremeyen altyapı ağırlıklı bir kadro ile mücadele veren Bursaspor, sezon içerisinde de kadro bütünlüğünü korumakta zorlandı.

Sakatlık ve cezalı oyuncuların yanı sıra, Kovid-19 vakalarından da etkilenen yeşil beyazlı ekipte; takımdan da ayrılan oyuncular oldu. Ayrıca, mali krizin içerisindeki kulüpte, futbolculara yapılan ödemelerdeki sıkıntılar da birçok kez gündeme gelirken; istikrarsız bir görüntü çizen Bursaspor, Play-Off´a dahi kalamadan, sezonu orta sıralarda geçiriyor.

SORUNLAR TEKNİK HEYETİ ZORLADI

Yaşanan sorunların etrafında, teknik heyet de birçok mücadelede kadro istikrarını korumakta zorlandı. Ligde 32 maçı geride kalmasına karşın Bursa ekibi, sezonun hiçbir döneminde üst üste iki maça aynı ilk 11 oyuncularıyla çıkamadı. Sezon genelinde kupa maçları da dahil olmak üzere 34 farklı oyuncu forma şansı bulurken; bu oyuncuların biri hariç tamamı lig maçlarında da forma giydi.

17 OYUNCUDAN SKOR KATKISI

Teknik heyetin, yalnızca lig maçlarında ilk 11´de ise 28 farklı oyuncuyu direkt olarak sahaya sürdüğü görüldü. Ligde en fazla takım forma süresi bulan Burak Altıparmak, aynı zamanda en fazla ilk 11´de sahaya çıkan oyuncu oldu. Şu ana dek sezon boyunca 17 farklı oyuncusundan da gol veya asist katkısı alan Bursa temsilcisi, 58 gol atarak hücumda etkili bir görüntü çizdi.

SAVUNMA TANDEMİNDE İSTİKRARSIZLIK

Ancak, savunma problemleri baş gösteren Bursaspor sezon boyunca kalesinde 61 gol gördü. Bu gollerin 53´ü ligde gelirken; savunmadaki istikrarsızlık da önemli rol oynadı. Bazı maçlarda 3´lü savunma oyun düzenini de oynayan yeşil beyazlılarda; savunma tandemi tam 11 kez değişti. Furkan-Aykut ikilisi 9 maçta, Aykut-Cüneyt ve Furkan-Cüneyt ikilisi de tandemde 6´şar maçta birlikte oynadı. Ligde 6 farklı savunmacı, tandemde görev aldı.

İLERİ UÇTA ŞANS BULDULAR

Benzer bir durum hücumda da görüldü. Ali Akman, takımdan ayrılık yaşadığı sürece dek ileri uçta ilk 11´de görev alırken, sonraki süreçte santrfor oyuncuları değişiklik gösterdi. Batuhan Kör, Berat Altındiş, Eren Güler üçlüsü, teknik heyetin kararına göre birçok mücadelede değişimli olarak ileri uçta forma giydi. Bu üç genç oyuncu da toplamda 16 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-04-27 11:01:38



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