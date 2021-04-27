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Başkan Yılmaz: "Kripto para piyasasını görmezden gelmek çözüm değil"

İHA

Başkan Yılmaz: "Kripto para piyasasını görmezden gelmek çözüm değil"

Kripto finansal varlıkların edinimi, alım, satım ve devir işlemlerinde yasal ve hukuki altyapının bir an önce düzenlenmesi gerektiğini söyleyen BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, “Bu gerçekliği reddetmek ya da görmezden gelmek çözüm değil. Kabul edip, adaptasyonunu sağlamak ve ekonomiye en verimli olacak stratejik şekilde yasal zeminini düzenlemek gerekiyor” dedi.
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, kripto para piyasasına ilişkin görüşlerini paylaştı. Dünyada en çok kripto para kullanan ülkeler arasında Türkiye 3 milyon civarı kripto para kullanıcısı ile dünya sıralamasında dördüncü, Avrupa ülkeleri arasında ise ilk sırada yer aldığını ifade eden Yılmaz, "Türkiye'de günlük işlem hacminin 2,5 milyar doları aştığı belirtilen kripto paralar, tüm dünyada on milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Özellikle sert yükseliş ve düşüşlerin yaşandığı kripto para piyasası, kısa sürede büyük kârlar elde etmek isteyen yatırımcıları kendisine çekerken, öte yandan da dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de maalesef ki kripto paraların vergilendirilmesi, muhasebe kayıtlarının nasıl tutulacağı ve benzeri birçok konu tam olarak netlik kazanmış değil. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yaptığı açıklama ile Bitcoin ve benzeri kripto paraların, resmi ve özel bir kuruluş tarafından ihraç edilmemesi nedeniyle 6493 sayılı Kanun kapsamındaki ‘elektronik para’ tanımı içinde yer almadığını ve bu nedenle kendi gözetim ve denetimine tabi olmadığını teyit etmiş, kripto para alım satımında ortaya çıkabilecek siber güvenlik ve suistimal risklerine karşı kullanıcıları uyarmıştı. Mağduriyetlerin yaşanmaması için kripto finansal varlıkların edinimi, alım, satım ve devir işlemlerinde yasal ve hukuki altyapının bir an önce düzenlenmesi şart" dedi.
Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ortada bir gerçeklik var. Bu gerçekliği reddetmek ya da görmezden gelmek çözüm değil. Kabul edip, adaptasyonunu sağlamak ve ekonomiye en verimli olacak stratejik şekilde yasal zeminini düzenlemek gerekiyor. Kripto para piyasalarının da tıpkı diğer piyasalar gibi yatırımcının haklarını koruyacak şekilde yasal denetime tabi olması ve yapılacak yasal düzenlemeler; piyasalarda kriptonun benimsenmesine önayak olacaktır. Bu sayede hem aktif kullanıcı sayısı hem de işlem hacmi büyüyecek, Türkiye kripto pazarının değeri artacaktır. Oluşturulacak yasal zemin ve beraberinde yatırımcı haklarının korunması ile pek çok yeni yatırımcının da kripto para piyasalarına geçecektir. Bu çerçevede, yasal ve hukuki düzenlemenin bir an önce oluşturulması gerekirken hazırlanacak düzenlemenin de yatırımcıları bir yandan koruyucu ve kollayıcı, diğer yandan da teşvik edici bir dengede olması gerekiyor. Kripto para alımsatımına yüksek vergi konması, yatırımcıların kripto para piyasasına olan yoğun ilgisini zayıflatabilir. Yanlış bir vergi düzenlemesi olursa bu durum bir anda milyarlarca lira likit parayı yabancı borsalara kaçırabilir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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