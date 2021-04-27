Bursaspor taraftarından Başkan Erkan Kamat’a bir uyarı daha

Bursaspor Taraftar Grupları, Başkan Erkan Kamat’ın kongre kararı almamasıyla ilgili bildiri yayımlamaya devam ediyor. Bu kez de Üniversiteli Bursasporlular Derneği (Ünitimsah), “Bazı haberleri şaşkınlık ve endişe içerisinde takip etmekteyiz. Bu şaşkınlık ve endişemizin nedeni, daha önce açıklanan tarihlerin halen yönetim kurulu karar defterinde yer almadığı ve pandemi nedeniyle kongrenin yapılamaması iddialarıdır” açıklamasını yaptı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da kongre heyecanı yaşanıyor. Ligde herhangi bir iddiası kalmayan yeşilbeyazlı takımda, yapılması planlanan ancak tarihi netlik kazanmayan Olağan Genel Kurul’la ilgili taraftarlar, Başkan Erkan Kamat’a uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Teksas’tan sonra bu kez de Üniversiteli Bursasporlular Derneği (Ünitimsah) kamuoyuna şu açıklamayı yaptı:

“Bursaspor Kulübümüzün Olağan Kongre sürecine ilişkin kamuoyunda yer alan bazı haberleri şaşkınlık ve endişe içerisinde takip etmekteyiz. Bu şaşkınlık ve endişemizin nedeni, daha önce açıklanan tarihlerin halen yönetim kurulu karar defterinde yer almadığı ve pandemi nedeniyle kongrenin yapılamaması iddialarıdır. Bursasporumuzun geleceğine ilişkin zaman mevhumunun bu kadar değerli olduğu ve önem kazandığı bugün, Kamu Yararına Dernek statüsü ve tüzüğüne sahip kulübümüz için gerekliliklerin, ciddiyetle yerine getirilmesi hayati önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki, kanunlar çerçevesinde bağlayıcı unsurlara sahip tüzüğümüzün gerekliliklerinin eksiksiz şekilde yerine getirilmesi zaruri bir durumdur. Konu ile ilgili yetki sahibi tüm makam ve kamu mercilerini, belirsiz ve bulanık bir görüntüye sahip bu aşamada göreve davet ediyor, gerekliliklerin yerine getirilmesi için yeterli ortamın sağlanması adına desteklerini önemle rica ediyoruz.”

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