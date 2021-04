Ameliyat sırasında fenalaşan doktor ayağına serum takıp operasyona devam etti Kahraman doktor yaşadığı zorlu ameliyatı İHA’ya anlattı

Bursa’da 20 yaşlarında bir kızın tükürük bezi tümörü ameliyatını yapan Bursalı Prof. Dr. Oğuz Basut, ameliyat sırasında tansiyonu düşüp fenalaşınca, ani bir şekilde karar verip ayağına taktırdığı serumla operasyonu başarıyla tamamladı. O anları İHA’ya anlatan kahraman doktor, “20 yaşlarında genç bir kızımızdı. Komplike ve karışık bir vakaydı, operasyonu bırakamazdım” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Basut, 20 yaşlarında bir kızın tükürük bezi tümör ameliyatında tansiyonu düşerek fenalaştı. Bir gün öncesinde besin zehirlenmesi geçiren ve ameliyata girme kararı alan doktor Basut, operasyon sırasında tekrar rahatsızlandı. Genç kızın komplike ve karışık bir ameliyat geçirmesi sebebiyle operasyonu yarıda bırakmayan kahraman doktor aldığı bir kararla ameliyata giren asistanlarına sağ ayağına serum taktırdı. Serumun etkisi ile kısa sürede kendini toparlayan Basut, operasyona devam edip, genç kızın ameliyatını başarılı şekilde tamamladı. Doktorun ayağında serum takılarak oturarak yaptığı ameliyat sırasında çekilen bir kare fotoğrafı sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Binlerce kişi kahraman doktorun altına tebrik yorumları yazarken, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da bu fotoğrafı paylaşıp, Prof. Dr. Oğuz Basut’a teşekkür etti.



“Ameliyatı bırakamazdım”

İHA’ya yaşadığı zorlu ameliyatı ve aldığı kararı anlatan Bursa Uludağ Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Basut, “Bizim için normal bir gündü. Bir gün öncesinde besin zehirlenmesi geçirmiştim ve sıvı kaybım olmuştu. Hatta bir gün öncesinde serum da alarak kendimi toparladım. Ertesi gün sabah kritik bir ameliyatım vardı. Genç bir kız, tükürük bezi tümörü ameliyatıydı, oldukça komplike ve karışıktı. Kendimi iyi hissettiğim için ameliyata başladım. Başladıktan bir süre sonra tansiyonumun düşmeye başladığını fark ettim. Gözlerim kaymaya başladı ve kendim bu durumu hissettim. Ameliyatı bırakacak bir pozisyonda değildim. Genç bir kız ve tümör ameliyatı kritik özelliği olan yüz siniriliği ile ilgili olan ameliyattı. Aklıma o an kendime serum takmak geldi. O an ellerim meşgul olduğu için mecburen ayağımdan serum taktırdım ve ameliyata devam ettim. Serum takıldıktan sonra kendimi çok daha iyi hissettim. Ameliyatı normal yaptım” dedi.



“Pandemi kurallarına herkesin riayet etmesini rica ediyorum”

“Bu özel bir durum değil aslında, bütün sağlıkçılar emin olun benzer durumda aynı şeyleri yapardı” diyen doktor Basut, “Biraz da artık yorulduğumuzun mesajını vermek istedik. Pandemi sürecinde hepimiz çok yoruldu. Herkesin kurallara dikkat etmesi bu açıdan son derece önemli. Bizlerin de takat gücü zorlanmaya başladı. Hep beraber olmazsak bu süreci atlatamayacağız. Onun için de herkesi dikkat etmeye devam etmek durumundayım” ifadelerini kullandı.

O an serum takmanın kendisinin aklına geldiğini ifade eden Basut, “Hemen dışarıda olan arkadaşlara söyledim ve hemen ayağıma serum takın dedim. Sıvıyı takviye edecek şekilde özelliği olan serumu ayağıma taktırdım o 5 dakika sonra tansiyonum normalleşmeye başlattı. Tabiri caizse bitim kanlandı, kendime geldim ve ameliyatı sorunsuz tamamladım. Zaten kendimi kötü hissetsem, hastayı riske edecek en ufak bir harekette bulunmam. Kendimi iyi hissettiğim için de başarılı bir ameliyat oldu. Bizler ameliyatları oturarak yapıyoruz. Gözümüzde özel gözlükler olduğu oturdum ve ayağımı çapraz koydum bir taburenin üzerine. Ameliyat sonrasında biraz belim ağrıdı ama bence sonuca değerdi. Yarın hastam bana kontrole gelecek. Bu olaylardan belki hasta kızımızın haberi yok. Ona da bilgilendirme yapacağız” şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde tüm sağlıkçıların çok yorulduğunu tekrar eden Basut, vatandaşları da uyararak, “Çok özverili çalıştığını ve bu konuda tüm milletimizin bize destek olmasını, kurallara riayet etmesini rica ediyorum. Bu mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımın da iyi bir kulvarda olduklarını söyleyebilirim. Ama tüm meslekler gibi bizim mesleğimde çok onurludur. Ama hangi meslekte olursanız olsun kendine göre zorlukları vardır ve her meslek bana göre kutsaldır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.