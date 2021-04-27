Semt pazarlarına tam kapanma düzenlemesi

Tam kapanma uygulaması öncesi, İnegöl’de kurulan semt pazarlarıyla ilgili düzenlemeye gidildi. Çarşamba ve Perşembe günleri 8 pazar kurulacak.

Vaka sayılarındaki hızlı artış sebebiyle 29 Nisan17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı alınırken, Türkiye genelinde uygulanacak tam kapanma öncesi İnegöl Belediyesi de vatandaşların yaşamını kolaylaştırabilmek adına bir dizi karar aldı. Bu kapsamda tam kapanmaya geçilmeden önce 2 günde 8 ayrı semt pazarı kurulacak.

Tam kapanma kararı öncesi hafta sonuna kadar olan süreçte kurulacak semt pazarlarının tamamının Çarşamba ve Perşembe günleri kurulması kararlaştırıldı. Yapılan düzenlemeyle Çarşamba günü; Merpa, Mesudiye, Kurşunlu ve Huzur Mahallesi semt pazarları kurulacak. Perşembe günü ise, Merpa, Cumartesi pazarı, Yeniceköy ve Cerrah semt pazarları kurulacak.

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