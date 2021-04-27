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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi’de kalite tescilleniyor

İHA

Osmangazi’de kalite tescilleniyor

Osmangazi Belediyesi tarafından verilen '1502 Kalite Belgesi’ni almaya hak kazanan işletmeler, belgelerini Başkan Mustafa Dündar’ın elinden aldı. ‘1502 Mesleki Kalite Belgesi’nin, Sultan 2. Bayezid döneminde yayınlanan ‘Kanunnamei İhtisabı Bursa’ kriterlerinin günümüze uyarlanması ile oluşturulduğunu belirten Başkan Dündar, “Amacımız, hizmet kalitesini artırmak, esnafımızdaki bu bilinci devam ettirmek” diye konuştu.
“Avrupa’ya biz örnek oluruz”
Osmangazi Belediyesi’nin ilgili oda ve meslek kuruluşları işbirliğinde yürüttüğü ‘1502 Kalite Belgesi’ çalışmaları devam ediyor. Belgede yer alan 1502 tarihinin Osmanlı döneminde Bursa’da ilk kalite kurallarının yazıldığı tarih olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Biz, bu belge ile aslında kendi kalite standartlarımızı ortaya koymuş oluyoruz. Bizim, Avrupa’nın kalite yönetim sistemlerini örnek almaya ihtiyacımız yok. Ancak, biz onlara örnek olabiliriz” dedi. Belgeyi almaya hak kazanan güzellik merkezlerinden ‘Özlem Ay Bakım Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Başkan Dündar, “Hijyen ve kalite son derece önemli. Kalite belgesi de, standartlara uygun olarak sunulan hizmetin bir anlamda mükâfatı oluyor. Asıl önemli olan bu kalite bilincinin oluşması, bu standardın sürdürülebilmesi” diye konuştu.
Başlangıç noktası Bursa
Dünyada ilk kalite belgesinin, Sultan 2. Bayezid döneminde 1502 yılında uygulanmaya başlandığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İlk Belediye Kanunu olan Kanunnamei İhtisabı Bursa (Bursa Belediyeler Kanunu) ile gıda ürünleri, sanayi ürünleri, deri ve tekstil ürünleri, tarım ve orman ürünleri gibi pek çok ürünün standardı, daha 1502 yılında belirlenip uygulanmış. Bu işin ilk başlangıç noktası Bursa. Bizler de Osmangazi Belediyesi olarak kriterleri uygun olan iş yerlerine bu belgeyi veriyoruz. Belgeyle birlikte amacımız hizmet kalitesini artırmak, bu bilinci devam ettirmek” dedi.
Belediye olarak Osmangazi’de esnaf ve çalışanlarıyla her zaman beraber olduklarını dile getiren Başkan Dündar, “Esnafımızın çalışma şartlarının daha iyi olması için odalarımızla birlikte hareket ediyoruz. Bugün de kuaför esnafımızdan 1502 Kalite Belgesi’ni almaya hak kazananlara belgelerini takdim ettik. 1502 Kalite Belgesi, dünyada kalite standartlarının belirlendiği ilk kanun olan Kanunnamei İhtisabı Bursa kriterlerinin, günümüz şartlarına uygulanması ile verilen bir belge. Ben, bu belgeyi almaya hak kazanan tüm esnaf arkadaşlarımı kutluyorum” diye konuştu.
Esnaf için ödül belgesi
Bursa Kuaförler Odası Başkanı Saliha Geçici, Osmangazi Belediyesi ile birlikte aldıkları karar doğrultusunda, kriterlere uyan işletmelere 1502 Kalite Belgesi vererek, onları ödüllendirdiklerini söyledi. Geçici, “Bu belge, kalite için çaba sarf eden esnafımız için güzel bir ödül aslında. Bu ödül sayesinde diğer esnaf arkadaşlarımız da kalitelerini yükseltecek” dedi. Kalite Belgesi almaya hak kazanan Özlem Ay, el ayak bakım merkezi, Kuaför Tuncay Banazılı, Kuaför Tülay Ak, Göksel Kahraman ve Hediye İleri de, pandemi nedeniyle zor günler yaşadıkları bir dönemde, Osmangazi Belediyesi’nin kendilerine verdiği destekler için teşekkür etti.
Kuaför Göksel Kahraman, “Pandemi nedeniyle oldukça zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç içerisinde hijyen kurallarına azami düzeyde dikkat ediyoruz. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar da, almış olduğumuz bu belgelerle bunu tescil etmiş oldu. İnşallah, daha iyi hizmet vermek için daha fazla özen göstereceğiz. Her şey için teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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