AK gençler iftar sevincini paylaşıyor

AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri ramazan bereketini şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla paylaşıyor.

AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, şehrin farklı meydanlarında sürdürdükleri ‘İftara 5 Kala’ programları vatandaşlara sundukları ikramlarla İftar sevinçlerini paylaşıyor. Ayrıca çeşitli mahallelerde düzenli aralıklarla sürdürülen programlarla vatandaşlara ramazanın sembollerinden pide ikramları yapılarak on bir ayın sultanında paylaşmanın mutluluğu tüm şehre yayılıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, tüm dünyayı saran pandemi krizinin olumsuzluklarının üstüne gelen ramazan ayı sevincini ellerinden geldiğince çok insana ulaşarak paylaşımın bereketine çevirmek istediklerini belirtti. Başkan Temiztürk, tüm ellerin semaya uzandığı bu güzel ayın feyz ve bereketi ile pekişen birlik ve beraberlikle tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin olumsuzluklarının hep birlikte üstesinden gelineceğine olan inancını dile getirdi.

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