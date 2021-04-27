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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor Kulübü yeni kongre tarihini açıkladı

İHA

Bursaspor Kulübü yeni kongre tarihini açıkladı

Bursaspor Kulübü, daha önce 1 Mayıs’a çekilen Olağan Genel Kurul'un eski tarihinde yapılacağını açıkladı. Buna göre yeşilbeyazlı kulüp, 22 Mayıs’ta kongreye gidecek.
Bursaspor Kulübü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Büyük Bursaspor Camiası, Değerli Genel Kurul Üyeleri; Başkanımız Erkan Kamat tarafından daha önce düzenlenen bilgilendirme toplantısında 2230 Mayıs 2021 tarihleri olarak açıklanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantımızın, başkan adayı olacak kişilerin plan ve projeleri ile yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmalarına olanak sağlamak için 19 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılması uygun görülmüştü. Bu süreçte pandemi sebeplerinden dolayı İçişleri Bakanlığımız aldığı karar doğrultusunda 17 Mayıs 2021 tarihine kadar kongrelerin yapılamayacağını genelge ile 81 ilin Valiliklerine göndermişti. Bursaspor Kulübü Derneği Tüzüğü’nün 23.1 maddesinde 'Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, mayıs ayı içerisinde hafta sonu gerçekleşecek şekilde usulüne uygun olarak yapılır' ifadesine göre Olağan Seçimli Genel Kurul 1. Toplantımızın 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 11.00’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yapılmasına, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2. Toplantının 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 13.00’da aynı yerde çoğunluk aranmaksızın tekrar yapılmasına karar verilmiştir" cümlelerine yer verildi.

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