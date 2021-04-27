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İYİ Partili Türkoğlu'ndan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 'gri pasaport' eleştirisi

DHA

İYİ Partili Türkoğlu'ndan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 'gri pasaport' eleştirisi


Derya EVRENİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) - İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi´nce gri pasaportla yurt dışına gönderilen toplam 48 kişinin Türkiye´ye dönmediği iddialarına yönelik insan kaçakçılığı imasında bulundu, "Dernek diyor ki ben 25 kişi ile gideceğim ama listenin belediyeden 40 kişi olarak çıktığını düşünüyoruz. Belli paralar karşılığında listeye isimler eklendiğini düşünüyoruz" dedi. Büyükşehir Belediyesi´nden yapılan açıklamada ise "İddianamede doğrudan kurumumuza yönelik herhangi bir suç ilişkisi bulunmamaktadır" denildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi´nce, çeşitli amatör spor kulüplerinin yurtdışındaki müsabakalara katılımının sağlanması amacıyla 2019 yılında belediye üzerinden çıkarılan gri hizmet pasaportlarının insan kaçakçılığında kullanıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, kamu personeli olmayan kişilere gri pasaport alınarak yurt dışına çıkarılmasına ilişkin, kuruma yönelik doğrudan bir suç istinadı bulunmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
'KURUMUMUZA YÖNELİK DOĞRUDAN SUÇ İSNADI YOKTUR'
"Belediyemizce amatör spor kulüplerinin, kültür derneklerinin vb. sivil toplum örgütlerinin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında katıldığı sportif yarışmalara, kültürel organizasyonlara mevzuat çerçevesinde destek verilmektedir. Bu kapsamda yapılan bazı geziler hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019 tarihinde başlatılan soruşturmada bu gezilere katılan 143 şahıs hakkında iddianame düzenlenerek dava açılmıştır. Yargılama süreci halen devam etmekle birlikte geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili idari soruşturma da başlatılmıştır. İddianame içeriğinde doğrudan kurumumuza yönelik herhangi bir suç isnadı bulunmamaktadır. Yargılananlar arasında belediye ve iştiraklerinden yalnızca 2 personel bulunmakta olup, olay tüm boyutlarıyla yargı ve kolluk birimlerimiz ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde takip edilmektedir. Ceza kovuşturması ve idari soruşturma sonucunda bahse konu olaylarda kastı, kusuru veya ihmali olanlar hakkında gerekli işlemler titizlikle yapılacaktır." 
İYİ PARTİ İL BAŞKANI TÜRKOĞLU: KAMUOYUNUN AYDINLATILMASI GEREKİYOR
İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, iddialara ilişkin açıklama yaptı. Türkoğlu, konunun takipçisi olacaklarını belirterek, belediyenin kamuoyunu şeffaf bir şekilde aydınlatması gerektiğini söyledi. Türkoğlu, "Kendi kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilere göre ortaya insan kaçakçılığı, daha doğrusu suçlu kaçakçılığı çıkıyor. Bir dosya var ve bu dosyada 4 farklı olay var. Toplam 48 kişinin bu şekilde yurt dışına çıktığını ve bir daha dönmediği, dosya incelendiğinde olayın tamamen bir rüşvet alışverişi ile yapıldığı, belediyenin burada kullanıldığı, personellerinin görevlerinde ciddi anlamda ihmal ve kasıt gösterdiğini herkes anlayabilir. Bu olaylar ortaya çıktıktan sonra olaya adı karışan belediye görevlileri hakkında herhangi bir işlemin neden yapılmadığını soruyoruz. Sayın Alinur Aktaş´a görev süresi boyunca kaç kişinin gri pasaportla yurt dışına çıktığını ve kaç tanesinin dönmediğini sormak istiyoruz" dedi.
'İMZAYI ATAN SON KİŞİYE KADAR HERKES SORUMLUDUR'
Konuyla ilgili iki farklı usulsüzlük olduğunu belirten Türkoğlu, "Birincisi bu listede hak etmeden bulunanlar, ikincisi belediyede değişen rakamlar. Yani dernek diyor ki ben 25 kişi ile gideceğim ama listenin belediyeden 40 kişi olarak çıktığını düşünüyoruz. Belli paralar karşılığında listeye isimler eklendiğini düşünüyoruz. Biz bu konuyla ilgili kamuoyunun aydınlatılmasını istiyoruz. Belediyenin bütün belgeleri ortaya koyması lazım. Bu olayda imzayı atan son kişiye kadar herkes sorumludur" ifadelerini kullandı.DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN
2021-04-27 18:50:18

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