Kısıtlamada uyuşturucu partisi polis aracına çarpınca bitti Uygulama noktasında ters yönden kaçtı ‘ehliyetim yok’ dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlamada uyuşturucu partisi polis aracına çarpınca bitti Uygulama noktasında ters yönden kaçtı ‘ehliyetim yok’ dedi

İHA

Kısıtlamada uyuşturucu partisi polis aracına çarpınca bitti Uygulama noktasında ters yönden kaçtı ‘ehliyetim yok’ dedi

Bursa’da kısıtlamada uygulama yapan ekipleri görünce ters yönden kaçmaya çalışan sürücü sivil polis aracına çarparak durdu. Araç içinde yapılan aramada uyuşturucu madde, silah ve düzenek çıkarken, zanlılar gazetecilerin 'neden kaçtın' sorusuna ‘ehliyetim yok’ diyerek cevap verdi. Sürücü ve yanındaki arkadaşına kısıtlamaya uymadıkları gerekçesi ile 6 bin 300 lira para cezası kesildi.
Olay, merkez Osmangazi İlçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama sebebiyle şehrin birçok önemli bölgesinde uygulama noktası kurdu. Uygulama noktasına 34 SG plakalı araçla gelen sürücü, Soğanlı Mahallesi Avrupa Kent Konsey Bulvarı'nda kontrol noktasında durduruldu. "Dur" ihtarına uymayan sürücü ters yöne dönerek kaçmaya başladı. Ters yönden ilerleyen sürücü yaklaşık 500 metre sonra sivil polis aracına çarpınca durdu. Önce belgesinin olduğunu, söyleyen sürücü Muhammet P. ve arkadaşı Osman E.’nin durumundan şüphelenen ekipler, araçtan inmelerini istedi. Şüphelilerin genel bilgi toplama sorgusu yapılırken, şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde, tabanca ve madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Ayrıca yapılan sorguda sürücü Muhammet P.’nin birçok suçtan arama kaydı olduğu ortaya çıktı. Kullandıkları belge sahte çıkan şahıslara ayrıca sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesi ile yaklaşık 6 bin 300 TL para cezası kesildi.
Gözaltına alınan şüpheliler "Neden çıktınız" sorusuna da ‘Ehliyetim yoktu ondan çıktım’ diyerek cevap verdi. Polis ekipleri ise olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocukların düşü Bursa’nın gülüşü
YEREL HABERLER Çocukların düşü Bursa’nın gülüşü
İYİ Partili Türkoğlu'ndan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 'gri pasaport' eleştirisi
YEREL HABERLER İYİ Partili Türkoğlu'ndan Bursa Büyükşehir ...
Yenişehir Belediyesi ile tapu müdürlüğü arasında protokol
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi ile tapu müdürlüğü arasında ...
Mevsimlik tarım işçileri Bursa’ya geldi
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçileri Bursa’ya geldi
İsmail Çokçalış, İstanbul’da ameliyat oldu
YEREL HABERLER İsmail Çokçalış, İstanbul’da ameliyat oldu
Yalova Sahil Cami Projesi’nde yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi
YEREL HABERLER Yalova Sahil Cami Projesi’nde yürütmeyi durdurma ...
Bursaspor Kulübü yeni kongre tarihini açıkladı
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü yeni kongre tarihini açıkladı
14 tır dolusu yardım dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER 14 tır dolusu yardım dualarla uğurlandı
Bursaspor'da Olağan Genel Kurul tarihi belli oldu
YEREL HABERLER Bursaspor'da Olağan Genel Kurul tarihi belli oldu
Elektrik tüketiminde ramazan ayı ve kısmi kapanma etkisi açıklandı
YEREL HABERLER Elektrik tüketiminde ramazan ayı ve kısmi kapanma ...
Bursa'da yüzlerce metre et kuyruğu
YEREL HABERLER Bursa'da yüzlerce metre et kuyruğu
Önce sevdi, sonra alıp gitti
YEREL HABERLER Önce sevdi, sonra alıp gitti
Başkan Erdem’den dayanışmaya çağrı
YEREL HABERLER Başkan Erdem’den dayanışmaya çağrı
AK gençler iftar sevincini paylaşıyor
YEREL HABERLER AK gençler iftar sevincini paylaşıyor
Yıldırım’da hizmetlere kapanma yok
YEREL HABERLER Yıldırım’da hizmetlere kapanma yok
Karacabey, tarım ve hayvancılıkta yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor
YEREL HABERLER Karacabey, tarım ve hayvancılıkta yeni yatırımlarla ...
Osmangazi’de kalite tescilleniyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de kalite tescilleniyor
Şampiyonluk kupası Bursa’da havaya kalkacak
YEREL HABERLER Şampiyonluk kupası Bursa’da havaya kalkacak
Bursaspor’da üç futbolcu ile yola devam edilmeyecek
YEREL HABERLER Bursaspor’da üç futbolcu ile yola devam edilmeyecek
Bursa’da Doğancı Barajı da su salmaya başladı
YEREL HABERLER Bursa’da Doğancı Barajı da su salmaya başladı
Ameliyatta fenalaşan doktor, ayağına serum taktırarak operasyonu tamamladı
YEREL HABERLER Ameliyatta fenalaşan doktor, ayağına serum taktırarak ...
Bursa Ticaret Borsası ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası ramazanda ihtiyaç sahiplerinin ...
Semt pazarlarına tam kapanma düzenlemesi
YEREL HABERLER Semt pazarlarına tam kapanma düzenlemesi
Teknolojisini geliştirene KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek
YEREL HABERLER Teknolojisini geliştirene KOSGEB'den 6 milyon liraya ...