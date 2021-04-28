Asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Ertuğrul Akay (14), ağır yaralandı.

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde bulunan 3 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. İnşaata oynamaya giden Ertuğrul Akay, karanlıkta göremediği 2'nci katta asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen Akay ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

2021-04-28 00:00:23



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