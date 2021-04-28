Asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

DHA

Asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Ertuğrul Akay (14), ağır yaralandı. 
Olay Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde bulunan 3 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. İnşaata oynamaya giden Ertuğrul Akay, karanlıkta göremediği 2'nci katta asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen Akay ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
2021-04-28 00:00:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu bulunan otomobille uygulamadan kaçarken polise aracına çarptılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu bulunan otomobille uygulamadan kaçarken ...
İnşaatın asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER İnşaatın asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
BUDO seferlerine ara verilecek
YEREL HABERLER BUDO seferlerine ara verilecek
Kısıtlamada uyuşturucu partisi polis aracına çarpınca bitti Uygulama noktasında ters yönden kaçtı ‘ehliyetim yok’ dedi
YEREL HABERLER Kısıtlamada uyuşturucu partisi polis aracına çarpınca ...
Çocukların düşü Bursa’nın gülüşü
YEREL HABERLER Çocukların düşü Bursa’nın gülüşü
İYİ Partili Türkoğlu'ndan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 'gri pasaport' eleştirisi
YEREL HABERLER İYİ Partili Türkoğlu'ndan Bursa Büyükşehir ...
Yenişehir Belediyesi ile tapu müdürlüğü arasında protokol
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi ile tapu müdürlüğü arasında ...
Mevsimlik tarım işçileri Bursa’ya geldi
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçileri Bursa’ya geldi
İsmail Çokçalış, İstanbul’da ameliyat oldu
YEREL HABERLER İsmail Çokçalış, İstanbul’da ameliyat oldu
Yalova Sahil Cami Projesi’nde yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi
YEREL HABERLER Yalova Sahil Cami Projesi’nde yürütmeyi durdurma ...
Bursaspor Kulübü yeni kongre tarihini açıkladı
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü yeni kongre tarihini açıkladı
14 tır dolusu yardım dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER 14 tır dolusu yardım dualarla uğurlandı
Bursaspor'da Olağan Genel Kurul tarihi belli oldu
YEREL HABERLER Bursaspor'da Olağan Genel Kurul tarihi belli oldu
Elektrik tüketiminde ramazan ayı ve kısmi kapanma etkisi açıklandı
YEREL HABERLER Elektrik tüketiminde ramazan ayı ve kısmi kapanma ...
Bursa'da yüzlerce metre et kuyruğu
YEREL HABERLER Bursa'da yüzlerce metre et kuyruğu
Önce sevdi, sonra alıp gitti
YEREL HABERLER Önce sevdi, sonra alıp gitti
Başkan Erdem’den dayanışmaya çağrı
YEREL HABERLER Başkan Erdem’den dayanışmaya çağrı
AK gençler iftar sevincini paylaşıyor
YEREL HABERLER AK gençler iftar sevincini paylaşıyor
Yıldırım’da hizmetlere kapanma yok
YEREL HABERLER Yıldırım’da hizmetlere kapanma yok
Karacabey, tarım ve hayvancılıkta yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor
YEREL HABERLER Karacabey, tarım ve hayvancılıkta yeni yatırımlarla ...
Osmangazi’de kalite tescilleniyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de kalite tescilleniyor
Şampiyonluk kupası Bursa’da havaya kalkacak
YEREL HABERLER Şampiyonluk kupası Bursa’da havaya kalkacak
Bursaspor’da üç futbolcu ile yola devam edilmeyecek
YEREL HABERLER Bursaspor’da üç futbolcu ile yola devam edilmeyecek
Bursa’da Doğancı Barajı da su salmaya başladı
YEREL HABERLER Bursa’da Doğancı Barajı da su salmaya başladı