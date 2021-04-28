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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüs belirtilerini ciddiye alın

İHA

Korona virüs belirtilerini ciddiye alın

Birçok hastanın korona virüs belirtilerini ciddiye almayıp, doktora geç başvurduğunu dile getiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Taşbaş, semptomları basit bir grip olarak algılayıp, 5. günden sonra başvuran kişilerde solunum yetmezliği gelişebildiğini ve tedaviden yeterli sonuç alınamadığına dikkat çekti.
Covid19 salgınında Bursa’nın önemli yükünü taşıyan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Taşbaş, hastalığın tedavi süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Salgının başından bu yana iki bine yakın hastanın takip ve tedavisini yaptıklarını dile getiren Uzm. Dr. Taşbaş, bir hastanın iyileşmesinde ya da kötüleşmesinde en önemli kriterin, şikayetlerinin zamanlaması olduğunu belirtti.
Korona virüs şikayetlerinin kesinlikle bekletilmemesi ve ertelenmemesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Taşbaş, “Çünkü hastalık semptomların başlangıcından 5 ila 10 gün içinde çok şiddetlenebiliyor ve solunum yetmezliği sebebiyle ölüme kadar götürebiliyor. Önemli nokta hastalığın akciğere inip zatürreye yol açmadan tedavinin uygulanmasıdır. Ülkemizde de var olan bazı varyantlar çok hızlı yayıldığı için kişi, birkaç gün içinde virüsü kapıp, kısa bir süre içerisinde solunum yetmezliğiyle karşı karşıya kalabilir” dedi.
Hastaların belirtileri hemen fark edip, sağlık kuruluşunda test yaptırdıktan sonra tedavilerine başlanırsa 5 ile 7 gün içinde iyileşebildiğine işaret eden Uzm. Dr. Taşbaş, “Gözlemlerimize göre hastalar şikayetlerini ciddiye almayıp doktora geç başvurmaktalar. Bu hastalık alerji ile de çok karışıyor artık, basit bir grip olarak algılayanlar ya da şikayetlerini önemsemeyenler 5 gün ve sonrasında acile başvuruyor. O zamanda hastada solunum yetmezliği ile hastalık akciğere inip, zatürre gelişmiş oluyor ve tedaviden yeterli sonuç alınamıyor. 46 yaşında kadın hastamız; ateş, halsizlik, eklem ağrıları ve öksürük şikâyetleri başladıktan bir hafta sonra acile başvurdu ve bu sebeple de yeni teşhis konabildi. Bu hastada; virüs akciğerlere de ulaşmış ve iki taraflı yaygın zatürresi gelişmişti. Solunum sıkıntısı yaşadı ve 10 gün yatışı devam etti. Bu vakada eğer ilk günler gelip, teşhis konulsaydı, tedavi hemen ayaktan başlanmış olacaktı. Böylelikle de 5 gün evde tedavi ile hiç zatürre gelişmeden iyileşebilecekti” şeklinde konuştu.
Covid19’un yaygın belirtileri olan; ateş, öksürük, dispne, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrıları, aşırı halsizlik, ishal, tat ve koku kaybından biri veya ikisi varsa vakit geçmeden test yaptırılması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Taşbaş, “Covid19 pozitif tanısı konulup, evde tedavi verildiyse ve ertesi günü daha halsiz, oral alım kısıtlılığı, öksürük ve nefeste değişiklik varsa hemen acile başvurulmalıdır. Şiddetli sırt ağrısı da virüsün akciğere indiğine dair bir ipucu olabilir” ifadelerini kullandı.

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