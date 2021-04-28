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Burkay: “İlave destekler, işletmelerimizin daha hızlı toparlanmasını sağlayacaktır”

İHA

Burkay: “İlave destekler, işletmelerimizin daha hızlı toparlanmasını sağlayacaktır”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Nisan ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, tam kapanma ile birlikte hizmetlerine ara vermek ya da sınırlandırmak zorunda kalan sektörlerin ekonomik sıkıntılarının derinleşebileceğini belirterek, “Sosyal refahı korumamız ve ticaret hayatının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için ilave desteklerin hayata geçirilmesi işletmelerin daha hızlı toparlanmasını sağlayacaktır.” dedi.
Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu olan BTSO’nun Nisan Ayı Meclis Toplantısı online ortamda düzenlendi. BTSO Başkanı Burkay, Ramazan ayında TOBB’un yanı sıra hayırsever iş insanlarının katkılarıyla hazırlanan gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirterek, yardımlaşma ve dayanışma kampanyasına destek sağlayan iş insanlarına teşekkür etti. Pandeminin başladığı ilk günden bu yana firmaların taleplerine ve sektörlerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla yoğun mesai içinde olduklarını söyleyen Başkan Burkay, “Özellikle son dönemde gündeme taşıdığımız kısa çalışma ödeneği, tüm sektörleri kapsayacak şekilde nisan, mayıs ve haziran ayında da uygulanacak. Pandemi döneminde istihdamı koruyan işletmelerimiz için can suyu niteliğindeki bu uygulamayla birlikte turizm sektöründe mayıs ayında sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar sürdürülecek olması da ekonominin dinamikleri açısından oldukça önemli. Tüm bu destekler için başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlıklarımıza ve hükümetimize teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.
“Tam kapanma sonrası yeni destekler bekliyoruz”
Başkan Burkay, bayram sonuna kadar sürecek olan 17 günlük tam kapanma kararını hatırlatarak, “Tam kapanma ile birlikte hizmetlerine ara vermek ya da sınırlandırmak zorunda kalan sektörlerimiz ve bu sektörlere bağlı işletmelerimizin ekonomik sıkıntıları daha da derinleşecektir. Sosyal refahı korumamız ve ticaret hayatının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için ilave desteklerin hızla harekete geçirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda başta yeme içme hizmet ve perakende sektörü olmak üzere faaliyetleri askıya alınan ve geliri tamamen ortadan kalkan işletmelerimize düşük maliyetli krediler yerine nakit hibe desteği sağlanması konusundaki çağrımızı da yinelemek istiyorum.” ifadelerini kullandı.
“Ham madde fiyatlarındaki artış maliyetleri arttırdı”
İşletmeleri ve çalışanları pandeminin yıkıcı etkilerinden koruyan kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar devam etmesini talep ettiklerini ifade eden Başkan Burkay, şöyle devam etti: “Esnaf sanatkâr odalarına üye işletmelerle aynı lokasyon ve aynı sektörde faaliyet gösteren ancak kredi ve finansmana erişim konusundaki desteklerden mahrum kalan oda üyesi işletmelerimiz için de gerekli destek mekanizmalarının harekete geçirilmesini bekliyoruz. Hammadde fiyatlarındaki yüksek artış, konteyner yokluğunda geciken sevkiyatlar firmalarımızın maliyetlerini artırıyor. İhracatçılarımızın konteyner ve navlun maliyetlerindeki artışa karşı devlet desteği sağlanmasını bekliyoruz. İş dünyası olarak pandemi koşullarının ağır yükü ile mücadele ederken, yatırımcımızın önünde yeni bir engel olan 5 puanlık kurumlar vergisi artışının da yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz.”
Pandemi nedeniyle kapanan ve zor durumda kalan işletmeler için planlanan kira düzenlemesi konusunda Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin hazırladığı yasa taslağını geçen yıl Adalet Bakanlığı’na sunduklarını ifade eden Burkay, “Salgın tedbirleri kapsamında kapanan ve kısıtlı çalışan işletmelerimizin kira ödemeleri konusunda mücbir sebep külfetini taraflar arasına eşit şekilde bölen; kiralayan, kiracı ve devletin aynı oranda pay alacağı bir sistemin tüm taraflar açısından en makul çözüm yöntemi olacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Sektörlerin sorunlarına çözüm üretmek adına ortak akılla ve dayanışma içerisinde hareket etmeyi sürdürdüklerini belirten Başkan Burkay, “Yeni ekonominin ön plana çıkacağı pandemi sonrası dönemde iş dünyamıza büyük güç kazandıracak makro projelerimiz için gece gündüz demeden mesai harcamaya devam ediyoruz.” dedi.
Meclis üyelerine teşekkür
BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Oda çatısı altında yakalanan sinerji, ortak heyecan, birlik beraberlik ve dayanışma sayesinde kent ve ülke ekonomisine değer katacak çok önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Odamız, salgınla mücadele sürecinde de üyeleri ile hem hükümetimiz hem de kamuoyu arasında bir köprü olma misyonunu yerine getirdi. Sorunların yanında çözüm önerilerini de dile getirerek her zaman çözümün bir parçası olduk. Bu süreçte şehrimiz için değer üreten, özverili çalışmalarını hiç aksatmayan ve elde edilen başarıların mimarı olan yönetim kurulumuza ve değerli meclis üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

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