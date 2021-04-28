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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da 100 bin aileye tam kapanma destek paketi

İHA

Bursa’da 100 bin aileye tam kapanma destek paketi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Nisan17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma döneminde süreçten olumsuz etkilenen yaklaşık 100 bin aileye ilave sosyal destek paketi ulaştıracak.
Geçtiğimiz yıl Mart ayında Türkiye’de görülmeye başlayan koronavirüs vakaları ile birlikte pandemiyle mücadele kapsamında önemli çalışmalara imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle ihtiyaç sahiplerini sosyal desteklerle hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Pandeminin görüldüğü ilk günden bu yana 140 bin adet gıda paketi, 900 bin adet BESAŞ ekmek, 30 bin 500 adet pazar filesi, 31 bin adet temizlik paketi, 72 bin adet sıcak yemek hizmeti, okullarda dağıtılmak üzere 10 bin adet hijyen kiti, karantina altında bulunan kişilere yönelik 6500 adet C vitamini destek paketi dağıtıldı. Yine sağlık çalışanlarına, emniyet ve jandarma mensuplarına, huzurevleri ve bakım merkezlerine 46 bin adet C vitamini tabağı ve uzaktan eğitime destek hizmetleri kapsamında üniversite öğrencilerine dizüstü bilgisayar destekleri bu süreçte 200 bin aileye ulaşıldı.
Ramazanda ekstra destek
Bursa Büyükşehir Belediyesi pandeminin gölgesinde geçen ramazan ayında paylaşma ve dayanışmanın ön plana çıkması amacıyla Kart16 Ramazan Sosyal Destek Çeki uygulamasını devreye almıştı. Sadece mahalle bakkallarında geçerli olacak bu alışveriş çekleri ile ihtiyaç sahiplerine destek sağlanırken, bakkal esnafının da bu süreçte ayakta durmasına katkı verilmiş oldu. Bursa’da yaşayan ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların gıda, giysi, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik geçtiğimiz yıl Temmuz ayında devreye alınan Kart16 uygulamasından halen 7 binin üzerinde aile yaralanırken, ramazana özel hazırlanan Kart16 Sosyal Destek Çekleri ise 100 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılıyor.
Tam kapanmaya 50 milyonluk destek
29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasını kapsayan tam kapanma uygulamasına yönelik olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 50 milyon liralık ekstra destek paketini devreye aldı. Ramazan ayı için 100 bin aileye verilen Kart16 ramazan çeki uygulamasına tam kapanma nedeniyle 30 bin ailenin daha ilave edilmesi kararlaştırdı. Bunun yanında pandemiden ekonomik anlamda olumsuz etkilenen ve faturalarını ödeyemediği için elektriği kesilme durumuna gelen 20 bin ailenin elektrik faturası, yine aynı durumdaki 20 bin ailenin de su faturası Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek. Öğrencilerin uzaktan eğitimden mahrum kalmaması için de ödenmemiş faturalar yüzünden interneti kesilme noktasına gelen 20 bin ailenin faturası ödenecek ve hiçbir çocuk eğitimden uzak kalmayacak. Su, elektrik ve internet fatura ödemeleriyle ilgili olarak vatandaşlardan herhangi bir başvuru alınmayacak. Son ödeme günü geçen ve kesilme aşamasına gelen faturalarla ilgili ödemeler, hizmet sağlayıcı kurumlardan temin edilecek liste üzerinden yapılacak.
Esnafa kira desteği
Pandemi sürecinde sağladığı ekonomik desteklerle esnafa büyük kolaylıklar sağlayan Büyükşehir Belediyesi, tüm belediye kiracılarının kira ücretlerinde yüzde 50 indirime gitmişti. Bunun yanında genelge kapsamında işyerini kapatmak zorunda kalan esnafların meskenlerinde kullandıkları su faturalarında da yüzde 50 indirime gidilmişti. Tam kapanma uygulamasında genelge kapsamında iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafa Büyükşehir’den yine kira desteği geldi. Büyükşehir Belediyesi, genelge kapsamında işyerini kapatmak zorunda kalan kiracılarından kapalı oldukları süre boyunca kira almayacak. Bu sayede yaklaşık iştiraklerle birlikte 660 kiracısı bulunan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 10 milyon TL kira desteği sağlamış olacak.
Bunun yanında toplu taşımayı kullanım oranlarının zaman zaman yüzde 7080’lere kadar düştüğü pandemi sürecinde yakıt desteği, kişi başı biniş destekleri gibi uygulamalarla bugüne kadar otobüsçü esnafına yaklaşık 40 milyon TL’lik destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi tam kapanma döneminde de otobüsçü esnafını sübvanse etmeye devam edecek.
Bu yıl yardımlarını erzak paketi olarak değil de Kart16 uygulaması üzerinden yapan Büyükşehir Belediyesi, bunun yanında hayırseverler tarafından bağışlanan 10 bin erzak kolisini de tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.
Büyükşehir Belediyesi, sadece 29 Nisan 17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma döneminde 30 bin aileye Kart16 ramazan çeki, toplam 60 bin ailenin su, elektrik veya internet faturasının ödenmesi, 660 kiracıdan kira alınmaması, halk otobüsçülerinin desteklenmesi gibi uygulamalarla halen devam eden yardımlara ilave olarak 100 bin aileye daha ulaşacak ve yaklaşık 50 milyon TL’lik ilave yardım yapılmış olacak.
Büyükşehir ekipleri sahada
Bu arada 29 Nisan 17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma döneminde Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bursalıların hayatını kolaylaştırmak amacıyla yine sahada olacak. Alo 153, ulaşım, zabıta, itfaiye, fen işleri, sosyal hizmetler başta olmak üzere hizmetlerin aksamaması için gerekli tüm tedbirler alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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