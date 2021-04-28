Yaz sıcakları geliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaz sıcakları geliyor

İHA

Yaz sıcakları geliyor

Üç haftalık kısıtlamanın başlayacağı Bursa'da ilk hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava durumunu açıkladı. Bugün termometrelerin en yüksek 27 dereceyi göstermesi beklenen Bursa'da, sıcaklıkların hafta sonu 30 dereceye kadar çıkacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bugün Bursa mevzi sağanak yağışlı, sıcaklığın ise en yüksek 27, en düşük 10 derece olması bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıkların 3 derece artarak 30 dereceye kadar çıkması beklenen Bursa'da cumartesi ve pazar günü, az ve parçalı bulutlu hava durumu olacağı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ameliyat olan İsmail Çokçalış: Daha güçlü bir dönüş için çalışmalar başlasın
YEREL HABERLER Ameliyat olan İsmail Çokçalış: Daha güçlü bir dönüş ...
Bursa İznik’te bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa İznik’te bir otomobilde uyuşturucu ele ...
Prof. Dr. Kayıhan Pala: Bulaşı arttıran risk etmenlerinde kapanma önlemleri daha sıkı alınmalı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kayıhan Pala: Bulaşı arttıran risk ...
OSMEK’te eski eşyalar sanata dönüşüyor
YEREL HABERLER OSMEK’te eski eşyalar sanata dönüşüyor
Bursa’da 100 bin aileye tam kapanma destek paketi
YEREL HABERLER Bursa’da 100 bin aileye tam kapanma destek paketi
Bursa'da üst geçit, alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da üst geçit, alev alev yandı
Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı Bursa'da yakın çevre yolunda bulunan üst geçit alevlere teslim oldu, o anlar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev ...
İnegöl’de 3. etap TOKİ’de çalışmalar başladı
YEREL HABERLER İnegöl’de 3. etap TOKİ’de çalışmalar başladı
Ameliyat sonrası İsmail Çokçalış’tan ilk açıklama
YEREL HABERLER Ameliyat sonrası İsmail Çokçalış’tan ilk açıklama
Burkay: “İlave destekler, işletmelerimizin daha hızlı toparlanmasını sağlayacaktır”
YEREL HABERLER Burkay: “İlave destekler, işletmelerimizin daha hızlı ...
Frutti Extra Bursaspor’da görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor’da görev dağılımı yapıldı
Cengiz: Şiirlerimin kaynağında insan ve doğa var
YEREL HABERLER Cengiz: Şiirlerimin kaynağında insan ve doğa var
Zincirleme kazada takla attı, ölümden döndüler
YEREL HABERLER Zincirleme kazada takla attı, ölümden döndüler
Tam kapanmayı duyan çiçekçiye koştu Çiçekçiler: "Biz daha önce böyle bir yoğunluk görmedik"
YEREL HABERLER Tam kapanmayı duyan çiçekçiye koştu Çiçekçiler: "Biz ...
Banka önündeki kalabalığı polis dağıttı
YEREL HABERLER Banka önündeki kalabalığı polis dağıttı
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu Dağda yüzüne bakılmayan arsalar altın rezervi bulunduktan sonra değerine değer kattı
YEREL HABERLER Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa ...
Korona virüs belirtilerini ciddiye alın
YEREL HABERLER Korona virüs belirtilerini ciddiye alın
Kripto para yatırımcıları gayrimenkule dönüyor Gayrimenkul yatırımına ilgi artıyor Yatırımda yeni hedef, kalıcı ve güvenilir kazanç
YEREL HABERLER Kripto para yatırımcıları gayrimenkule ...
Ramazan ayında diyabet hastalarına öneriler
YEREL HABERLER Ramazan ayında diyabet hastalarına öneriler
Asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
Uyuşturucu bulunan otomobille uygulamadan kaçarken polise aracına çarptılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu bulunan otomobille uygulamadan kaçarken ...
İnşaatın asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER İnşaatın asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
BUDO seferlerine ara verilecek
YEREL HABERLER BUDO seferlerine ara verilecek
Kısıtlamada uyuşturucu partisi polis aracına çarpınca bitti Uygulama noktasında ters yönden kaçtı ‘ehliyetim yok’ dedi
YEREL HABERLER Kısıtlamada uyuşturucu partisi polis aracına çarpınca ...