Dündar, Yetim Çocukların Yüzünü Güldürdü Başkan Dündar’dan Yetim Çocuklara Ziyaret

Osmangazi Belediye Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetim çocukları ziyaret etti. Başkan Dündar, yetim çocuklara çeşitli hediyeler vererek büyük mutluluk yaşattı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ramazan ayının 15’inci günü kutlanan Dünya Yetimler Günü’nde ilçede tespit ettikleri yetim çocukları ziyaret ederek, evlerine konuk oldu. Her yıl Ramazan ayının 15’inci gününde kutlanan Dünya Yetimler Günü’nde düzenledikleri geleneksel yetim iftarını, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştiremediklerini ifade eden Başkan Dündar, ziyaret ettikleri yetim çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Çocuklara derslerini iyi çalışmaları ve annelerinin sözlerini dinlemeleri hususunda nasihatlerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İslam İşbirliği Teşkilatı, 2014 yılında Ramazan ayının 15. gününü ‘Dünya Yetimler Günü’ olarak ilan etti. Bizler de o zamandan bu yana yetim çocuklarımızla iftar sofralarında bir araya geliyoruz. Ancak iki yıldır pandemi dolayısıyla iftar düzenleyemedik. Ayrıca, İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile birlikte dünyanın pek çok yerine yıllardır yardım TIR’ları gönderiyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak bu özel günde 621 ailemize iftarlık yemek dağıttık. 273 yetim çocuğumuza da bayramlıklar hediye ettik. Bu tür uygulamalarımız yıl boyunca devam edecek. Yetim yavrularımıza daha iyi şartlarda bakılması, maddi ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ramazan ayımız mübarek olsun. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin” dedi.

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