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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük ile FT Antalyaspor Bursa’da karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Karagümrük'ün 21 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada savunmadan ileri gönderilen uzun topa hareketlenen Orgill'in vuruşu, uzak kale direğine çarparak, saha içerisine döndü.
12. dakikada topla birlikte ceza sahasına ilerleyen Lens'in sert ortasını Eren Albayrak kendi ağlarına gönderdi. 10
23. dakikada Bertolacci'nin şık topuk pası ile ceza sahasına girerken vuruşunu yapan Borini, kalecinin engellediği topu ikinci kez tamamlayarak farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 20
32. dakikada Amilton, ceza alanı içinde Ndao'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı kararı verdi.
33. dakikada beyaz noktaya gelen Fredy, kullandığı penaltıyı gole çevirdi. 21


Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Kemal Yılmaz xx, Volkan Ahmet Narinç xx
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Fatih Kuruçuk xx, Zukanovic xx, Serhat xx, Biglia xx, Efe Tatlı xx, Bertolacci xx, Ndao xx, Lens xx, Borini xx
Yedekler: Aykut Özer, Roco, Mevlüt Erdinç, Muhammed, Salibur, Aksel Aktaş, Ömer Faruk, Ali Rıza Aslan, Jimmy Durmaz, Castro
Teknik Direktör: Francesco Farioli
FT Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Naldo xx, Adem Gülüm xx, Eren Erbayrak xx, Nuri Şahin xx, Ufuk Akyol xx, Amilton xx, Fredy xx, Boza Drole xx (İmeri dk. 40 x), Orgill x
Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Serdar Poyraz, Özden, Yener Güner, Mustafa Erdilman, Mert Koç, Fehmi Koç, Ali İyican
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Lens (dk. 12), Borini (dk. 23) (Fatih Karagümrük), Fredy (dk. 33 pen.) (FT Antalyaspor)
Sarı kart: Ufuk Akyol (Antalyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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