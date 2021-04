İnegölspor - Şanlıurfaspor: 1-1

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Mustafa Aydın, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Cihad Buyurgan,

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek Seydi Kayasoy, Gökhan Kurumuş, Samet Günhan (Dk. 77 Emir Özsoy), Metin Yüksel (Dk. 70 Fatih Üge), Selimcan Temel (Dk. 62 Fatih Çiplak), Abdülkadir Kuzey, Mehmet Özdıraz (Dk. 70 Gülhan Üreyen), Oğuz Çetinkaya (Dk. 62 Erdem Seçgin), Bilal Yıldırım, Ali Aydemir

ŞANLIURFASPOR: Hakan Canbazoğlu Göksu Alhas (Dk. 46 Gökdeniz Varol), Süleyman Luş (Dk. 80 Yunus Emre Gedik), Galip Güzel, Turgut Doğan Şahin, Muhammed Ali Kurt, Mustafa Çakır, Can Erdem, Cihan Can (Dk. 88 Fevzi Özkan), Onur Kolay (Dk. 88 İhsan Uğur Göktaş), Muhammet Raşit Yöndem

SARI KARTLAR: Ali Aydemir, Mehmet Özdıraz (İnegölspor), Onur Kolay, Galip Güzel, Cihan Can (Şanlıurfaspor)

GOLLER: Dk. 88 Abdulkadir Kuzey (İnegölspor), Dk. 49 Gökdeniz Varol (Şanlıurfaspor)Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor´la 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

49´uncu dakikada gelişen Şanlıurfaspor atağında Süleyman´ın ortasına yükselen Gökdeniz´in kafa vuruşu golü getirdi: 0-1.

81´inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Emir´in ceza sahası dışından vuruşunu kaleci zorlukla kornere çeldi.

88´inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Erdem´in ortasına yükselen Abdukadir´in kafa vuruşu golü getirdi: 1-1.

Karşılaşma bu skor ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-04-28 17:13:06



