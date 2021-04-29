Başkan Demirören: "Tam kapanmada destekler arttırılmalı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demirören: "Tam kapanmada destekler arttırılmalı"

İHA

Başkan Demirören: "Tam kapanmada destekler arttırılmalı"

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi İşadamları Derneği (BARSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören, tam kapanma ile birlikte üretime ara veren ya da kapanmaya giden firmaların ekonomik yönden zorluklar yaşayacağını belirterek yeni desteklerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
BARSİAD Başkanı Arif Demirören, kısa çalışma ödeneğinin uzatılma kararının tüm vatandaş ve üreticiler için adeta can suyu olduğunu belirtti ve tam kapanmada da bir takım desteklerin gündeme gelmesi gerektiğinin altını çizdi. 17 gün sürecek olan tam kapanmanın hizmetlerine ara vermek ya da sınırlandırmak zorunda kalan sektörler için ekonomik sıkıntıları artıracağını kaydeden Arif Demirören, “Salgınla mücadele adına getirilen tam kapanma kararının işe yaramasını umut ediyoruz. Tüm sektörler bu süreçten az ya da çok yara almaya devam ediyor. En kısa zamanda eski normale dönmeyi hep birlikte temenni ediyoruz. Ancak salgınla mücadele anlamında olumlu bulduğumuz tam kapanma kararının işletmeler için bazı sorunları da beraberinde getireceğini göz ardı etmemek gerek. Geliri azalan ya da tamamen ortadan kalkan işletmelerin salgın sonrasında faaliyetlerini sürdürebilmeleri için bu zor zamanlarda devletten ilave destekler beklemesi kaçınılmaz durumda” diye konuştu.
Beklenen desteklerin reel ekonomi açısından çok önemli olduğunu da kaydeden Demirören, "Sektörlerimiz adına tıpkı kısa çalışma ödeneğinin uzatılması gibi, esnafı ayakta tutmaya yönelik, alınan hasarı en aza indirecek, reel fayda sağlayan desteklerin hayata geçmesini bekliyoruz. Gelir ve ciro kaybı, kira ve sigorta prim destekleri gibi destekler vakit kaybedilmeden hayata geçirilmeli ve üreticinin tam kapanma sürecinden en az zararla ayrılması sağlanmalı ki ülke ekonomimize olumlu anlamda katkılar vermeye devam edebilelim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor’da Eskişehirspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Eskişehirspor maçı hazırlıkları sürüyor
David Sassarini: “15 oyuncumuzun korona virüs atlatması kondisyonlarını etkiledi”
YEREL HABERLER David Sassarini: “15 oyuncumuzun korona virüs ...
Fatih Karagümrük - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Fatih Karagümrük - Fraport TAV Antalyaspor maçının ...
Ersun Yanal: "Rakibin farklı organizasyonlarına iyi cevap verdik"
YEREL HABERLER Ersun Yanal: "Rakibin farklı organizasyonlarına iyi ...
Fatih Karagümrük - Fraport-TAV Antalyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fatih Karagümrük - Fraport-TAV Antalyaspor (EK ...
Fatih Karagümrük - Fraport-TAV Antalyaspor: 2-2
YEREL HABERLER Fatih Karagümrük - Fraport-TAV Antalyaspor: 2-2
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 2 (Maç sonu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 2 ...
Akhisar-Alanyurt bağlantı yolunda çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Akhisar-Alanyurt bağlantı yolunda çalışmalar başladı
İnegölspor - Şanlıurfaspor: 1-1
YEREL HABERLER İnegölspor - Şanlıurfaspor: 1-1
Karacabey’e yepyeni sağlık merkezi Başkan Özkan’dan yenilenen aile sağlığı merkezine ziyaret
YEREL HABERLER Karacabey’e yepyeni sağlık merkezi Başkan Özkan’dan ...
Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - FT Antalyasppor: 1 ...
Fatih Karagümrük - Fraport-TAV Antalyaaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fatih Karagümrük - Fraport-TAV Antalyaaspor ...
Alanyurt sentetik sahanın yüzde 80’i tamamlandı
YEREL HABERLER Alanyurt sentetik sahanın yüzde 80’i tamamlandı
Yalova'da kapanma öncesi alışveriş yoğunluğu
YEREL HABERLER Yalova'da kapanma öncesi alışveriş yoğunluğu
Avrupa’nın en büyük ikinci tasarım merkezine BUÜ desteği
YEREL HABERLER Avrupa’nın en büyük ikinci tasarım merkezine BUÜ ...
Dündar, Yetim Çocukların Yüzünü Güldürdü Başkan Dündar’dan Yetim Çocuklara Ziyaret
YEREL HABERLER Dündar, Yetim Çocukların Yüzünü Güldürdü Başkan ...
Eşini öldüren sanığın 'kabahat özrü'ne mahkeme başkanından tepki
YEREL HABERLER Eşini öldüren sanığın 'kabahat özrü'ne mahkeme ...
Milli Takımlar hesabından İsmail Çokçalış mesajı
YEREL HABERLER Milli Takımlar hesabından İsmail Çokçalış mesajı
Gemlik'te yeni başkan yardımcısı Mert Dimili Mert Dimili, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı oldu
YEREL HABERLER Gemlik'te yeni başkan yardımcısı Mert Dimili Mert ...
Yıldırım’dan çevre dostu merkez
YEREL HABERLER Yıldırım’dan çevre dostu merkez
Yıldırım'dan çevre dostu merkez
YEREL HABERLER Yıldırım'dan çevre dostu merkez
Otobanda kaza yapan kadının imdadına arama kurtarma ekibi yetişti
YEREL HABERLER Otobanda kaza yapan kadının imdadına arama kurtarma ...
Yaz sıcakları geliyor
YEREL HABERLER Yaz sıcakları geliyor
Ameliyat olan İsmail Çokçalış: Daha güçlü bir dönüş için çalışmalar başlasın
YEREL HABERLER Ameliyat olan İsmail Çokçalış: Daha güçlü bir dönüş ...