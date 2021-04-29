Yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı İsmigül Bilican (44) yaralandı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün İnegöl'e bağlı Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı´nda meydana geldi. Burak Salim (27) yönetimindeki 16 KRF 83 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmigül Bilican´a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Bilican, sağlık ekibince ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Bilican´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere; İsmigül Bilican´ın yolun karşısına geçmek için yürüdüğü, otomobilin çarpması sonucu yerde kaldığı anlar yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-04-29 09:56:42



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