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(ÖZEL) Dedektörle sahilde altın arıyor Ekmeğini kumların arasından çıkarıyor Bursa sahillerinde metal dedektörü ile madeni para ve metal eşya arayan adam herkesi şaşırtıyor Toprak altından 4 dakikada 5 lira bozuk para bulan Coşkun Uzungün: "'Define nerede, altınlar nerde' diye soruyorlar bu işi yapacaksan küçük şeylerden mutlu olmayı bileceksin"

İHA

Bursa plajlarında metal dedektörü ile toprak altında madeni para ve metal eşya arayan adam görenleri şaşırtıyor. 4 dakikada toprak altından 5 lira bozuk para çıkaran Coşkun Uzungün, "Her gün birine gidip 30 lira para isteyin bakalım size ne diyecek? Biz de ekmeğimizi toprak altından böyle çıkarıyoruz. Kimseye muhtaç olmuyoruz" dedi.

(ÖZEL) Dedektörle sahilde altın arıyor Ekmeğini kumların arasından çıkarıyor Bursa sahillerinde metal dedektörü ile madeni para ve metal eşya arayan adam herkesi şaşırtıyor Toprak altından 4 dakikada 5 lira bozuk para bulan Coşkun Uzungün: "'Define nerede, altınlar nerde' diye soruyorlar bu işi yapacaksan küçük şeylerden mutlu olmayı bileceksin"

Bursa plajlarında metal dedektörü ile toprak altında madeni para ve metal eşya arayan adam görenleri şaşırtıyor. 4 dakikada toprak altından 5 lira bozuk para çıkaran Coşkun Uzungün, "Her gün birine gidip 30 lira para isteyin bakalım size ne diyecek? Biz de ekmeğimizi toprak altından böyle çıkarıyoruz. Kimseye muhtaç olmuyoruz" dedi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde temizlik malzemesi satan 50 yaşındaki Coşkun Uzungün, hobi olarak yaptığı dalgıçlığın yanına bir de defineciliği ekledi. Yaklaşık 5 bin liraya satın aldığı metal dedektörü ile dalış için gittiği yerlerde kumsalda ilk önceleri hobi amaçlı metal kutu toplayan Coşkun Uzungül bir süre sonra bu hobisini mesleğe dönüştürüp profesyonel olarak yapmaya başladı. Kumsalı metal dedektörü ile boydan boya tarayan Uzungün, altından gümüşe, kolyeden küpeye, bozuk paradan, yabancı paraya kadar ne bulursa değerlendirip ekmeğini plajdan çıkarmaya başladı. 4 dakika içerisinde dedektör ile toprak altından 5 lira bozuk para çıkaran Uzungün, "Her gün düzenli olarak birine gidip 30 lira para isteyin bakalım size ne diyecek? Biz de ekmeğimizi böyle kazanıyoruz kimseye muhtaç olmuyoruz" dedi.
Pandemi ile birlikte boş zamanlarını dalış yapıp ve kumsalda dedektör ile metal arayarak geçirdiğini belirten Uzungün, "İnsanlar ne kaybederse sen bulabiliyorsun yeter ki ucunda biraz da olsa metal olsun. Küpe buluyorum, yüzük buluyorum bir kutum var bulduklarımı biriktirip sonra değerlendiriyorum. Başta biraz pahalı oluyor ama zamanla kendi kendini amorti ediyor. Kimseye boyun eğmeden anlımın teri ile para kazanıyorum. Elektrik faturam su faturam ödenmiş oluyor. İnsanlar bizi görünce hazineyi buldun mu? Altınlar nerede?' diye soruyor, biz hazine aramaya çıkmıyoruz ki kısmetin neyse onunla yetinirsin bu işi yapacaksan küçük şeylerle mutlu olmayı bileceksin bak 2 lira bulduk nasıl sevindik" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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