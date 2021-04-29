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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisar-Alanyurt bağlantı yolunda çalışmalar başladı

İHA

Akhisar-Alanyurt bağlantı yolunda çalışmalar başladı

İnegöl Belediyesi, Alanyurt ile Akhisar Mahallesini doğrudan birbirine bağlayacak 4 kilometrelik bağlantı yolu için çalışmalara başladı. Karayolundan 8 kilometre olan mesafe, bu yolla birlikte 4 kilometreye düşecek. Belediye Başkanı Alper Taban, “Bu yol araçların trafikteki yükünü azaltacak, daha az akaryakıt kullanımı ve çevrenin daha az kirlenmesi gibi etkileri de beraberinde getirecek” dedi.
İnegöl Belediyesi, MesudiyeAlanyurt bağlantı yolunun ardından AlanyurtAkhisar bağlantı yolu için de çalışmalara başladı. Arada 32 metrelik bir köprünün de yer aldığı toplamda 4 kilometrelik bağlantı yolu için zemin değişim çalışmaları sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve mahalle sakinleriyle Akhisar Mahallesi bölgesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
AkhisarAlanyurt birbirine bağlanıyor
İnceleme sonrası bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, “Bugün Akhisar bölgemizdeyiz. Burada çok değerli mahalle sakinlerimizle, muhtarımızla, AK Parti İlçe Başkanım ve yöneticilerimizle incelemede bulunuyoruz. Biliyorsunuz artık şehrimizin trafik yükü giderek artıyor. Bundan dolayı da bir master plan çalışmamız devam ediyor. Bunun yanı sıra hızlı şekilde daha önce tespit ettiğimiz çözümleri hayata geçirmek üzere adımlarımızı atıyoruz. Burada Alanyurt ve Mesudiye arasında bir bağlantı yolu açtık. Bunun haricinde Alanyurt ve Akhisar arasında da bir bağlantı yolunu açmak için çalışmalara başladık” dedi.
2035’in İnegöl’ü için çalışılıyor
12 metre genişliğinde, 4 kilometre uzunluğunda bir yol yapılacağını ifade eden Başkan Taban, “Arada da bir köprümüz var. Köprünün de ihalesini yaptık. Yaklaşık 32 metre açıklığa sahip, 12 metre genişliğinde bir köprü imalatı başladı. İnşallah tamamını 3 ay içerisinde toparlamaya çalışacağız. Allah’ın izniyle artık direk karayoluna inmeden servis araçlarımız, halk otobüslerimiz, özel otomobillerimiz buradan işleyebilsin istiyoruz. Yapmış olduğumuz trafik master planı çerçevesinde de inşallah daha şehrimizi yoğun yaşanan bölgelerine de acil şekilde kısa, orta, uzun vadeli çözümlerini planlıyoruz. İnegöl’ümüzün 2035 yılına kadar olan planını bugünden öngörü ortaya koyarak hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştu.
İki mahalle arası 4 km’ye düşecek
Başkan Taban, AkhisarAlanyurt bağlantı yolu eskiye göre iki mahalle arasındaki mesafenin yarı yarıya düşeceğini de ifade ederek; “8 kilometrelik karayoluna inilen trafik, bu yolla birlikte 4 kilometreye düşecek. Burada araçların trafikteki yükünün azalması, daha az akaryakıt kullanımı ve çevrenin daha az kirlenmesi gibi etkileri de beraberinde getirecek” açıklamalarında bulundu.
5,5 milyonluk yatırım
Bağlantı yoluyla ilgili şuanda dolgu çalışmaları ve zemin değişiminin devam ettiğini belirten Taban, “Yollar oturduğunda kaplama çalışmaları yapılacak ve en güzel şekilde ara bağlantıları faaliyete geçirilmiş olacak. Yaklaşık 5 buçuk milyonluk bir yatırım bu. Tüm İnegöl’de, insanın yaşadığı her yerde önceliklerimizi tespit ederek kaynaklarımızı doğru şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Hem ilçe belediyesi olarak bizlerin hem Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla yapılacak projelerimiz olacak. Ben yapılan çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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