Eski belediye başkanı korona virüsten öldü

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt Eski Belde Belediye Başkanı Habib Özdede, korona virüs tedavisi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

2008 yılında İnegöl’e mahalle olarak bağlanan Alanyurt’un en son belde belediye Başkanı olan Habib Özdede, geçtiğimiz hafta rahatsızlığı nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesinde korona virüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan ve birkaç gün içerisinde sağlık durumu kötüleşen Özdede, İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık 1 haftadır İnegöl Devlet Hastanesi Pandemi servisinde tedavi gören yıllar öncede kanseri yenen Özdede, bu sabah hayatını kaybetti.

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