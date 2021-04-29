Bisikletine çarptığı için husumetli olduğu komşusunu vurup intihara kalkıştı (2)

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KURTARILAMADI

Bursa´da aracıyla bisikletine çarptığı için husumetli olduğu komşusu Abdurrahman K. tarafından tabancayla vurulan Hasan Sağlam, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-04-29 12:12:36



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