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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gıda ve mobilya yüklü yardım tırları yola çıktı

İHA

Gıda ve mobilya yüklü yardım tırları yola çıktı

İnegöl Belediyesi ile Hayrat Vakfı işbirliğinde toplanan gıda paketleri ve mobilyanın yer aldığı 4 yardım tırı, yapılan dualarla Suriye’ye ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Ramazan ayında Suriye’deki ihtiyaç sahipleri için İnegöl Belediyesi destekleriyle Hayrat Vakfı öncülüğünde toplanan yardımlar, 4 tır ile mazlumlara umut olmak için yola çıktı. Gıda paketleri ile mobilyanın yer aldığı 4 yardım tırı, OSB camisi önünde yapılan dualarla uğurlandı. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve Hayrat Vakfı temsilcilerinin yer aldığı uğurlama öncesi bir açıklama yapan Hayrat Vakfı İnegöl Temsilcisi Sabrihan Alemdar, “Ramazan ayı, yardımlaşma ayıdır. Mazlum olan, mağdur olan, ihtiyaç sahibi olan insanlara yardım etme ayıdır ramazan. Bugün dünyanın her yerinde mağdur olan, mazlum olan, ihtiyaç sahibi olan tüm kardeşlerimize yardım ediyoruz. İnegöl’ümüzden de 4 yardım tırını Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bugün gönderiyoruz” dedi.
Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Hakikaten yardımlaşmanın da arttığı, birlik beraberlik ve paylaşmanın arttığı günlerdeyiz. Olanların olmayanlarla paylaştığı ya da hayır yapmanın mutluluğunu, hazzını herkesin yaşamasını canı gönülden arzu ediyorum. Bu sadece Suriye üzerinde de değil, nerede bir ihtiyaç varsa orada var olmak lazım. İyilikte de yarışmak lazım. Allah yapılan hayırları kabul etsin. İnşallah biran önce orada yaşanan bu savaş halinin, olumsuzluğun da bitmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum” diye konuştu.
Son olarak bir konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan da “Bu tür organizasyonlar bizler için büyük bir mutluluk vesilesi. Esasen biz bir görevimizi yerine getiriyoruz. Üstelik bizi dünyaya getiren yüce Allah’ın bizlere yüklemiş olduğu görevi. Çünkü fakirin, fukaranın, ihtiyaçlının hakkı bizim malımızda, kazancımızda, zenginliğimizde gizli” dedi.
Konuşmaların ardından yapılan dualar sonrası 4 yardım tırı, Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine yardım malzemelerini ulaştırmak üzere yola çıktı.

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