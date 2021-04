Nilüfer Belediyesi ekipleri tam kapanmada sahada olacak

Korona virüsle mücadelede kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde Nilüfer Belediyesi ekipleri günün her saatinde hizmet verecek. Nilüfer Belediyesi, tam kapanma sürecinde mesai günlerinde ve saatinde yüzde 50 personel kapasitesiyle çalışmaya devam edecek. Evlerinden çıkamayacak durumda olan vatandaşlar için de Vefa Sosyal Destek Grubu hazır olacak.

Korona virüs salgınının başladığı günden bu yana birçok alanda yaptığı çalışmalarla vatandaşların yanında olan Nilüfer Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında 30 Nisan17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma döneminde de görev başında olacak. Nilüfer Belediyesi, yayınlanan genelgeye göre mesai günleri ve saatleri içinde, yüzde 50 personel kapasitesiyle hizmet vermeye devam edecek. Rahatsızlığı olduğu için evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlara bir telefon kadar yakın olan Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, tam kapanma döneminde de bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, hasta nakil, sıcak yemek, defin hizmetleri, tekerlekli sandalye tamir evi, ev ve kişisel bakım hizmetlerini bu süreçte de kesintisiz sürdürecek. Virüs salgını boyunca evden çıkamayan, şiddete maruz kalan ya da kalma riski bulunan bütün kadınlara yönelik hizmet veren Nilüfer Kadın Dayanışma Merkezi ile Toplumsal Eşitlik Merkezi de hizmetini sürdürecek birimler arasında yer alıyor.

Nilüfer Belediyesi ekipleri Aile Sağlığı Merkezi, polis merkezleri gibi zorunla hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarında ve Nilüfer Belediyesi hizmet binalarında bu süreçte de dezenfeksiyon çalışmalarına devam edecek. Ayrıca çöp konteynerleri, tam kapanma döneminde boş olacak olan çocuk parkları ile halkın ortak kullanımında olan atm ve Nilespit duraklarında da dezenfeksiyon uygulaması yapılacak.

Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlın ekipler de tam kapanma sürecinde mesai günleri ve tatil günlerinde 24 saat esaslı olarak çöp toplama ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirecek.

Salgının başladığından bu yana can dostlara yaklaşık 30 bin kilogram mama desteğinde bulunan Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü de, sokak hayvanlarının her koşulda yanına olmaya devam edecek. Rutin besleme işlemlerinin yanı sıra hafta sonu kısıtlaması olan günlerde kırsaldaki ve kent merkezindeki can dostların yanında olan Nilüfer Belediyesi, tam kapanma döneminde de mama dağıtımını aralıksız devam edecek. Ayrıca Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde de hizmetler aksatılmadan sürdürülecek.

Salgın başladığından bu yana Nilüfer’de büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini ve gereken tedbirlerin uygulandığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, tam kapanma dönemine yönelik de bütün hazırlıkları tamamladıklarını ifade etti. Başkan Turgay Erdem, “Ekiplerimizde, bu süreçte de günün her saati sahada olacağız. Bu dönemi dayanışmayla tamamlayacağımıza ve sağlıklı günlere hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

