Bisiklet meselesi yüzünden kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Bursa'da bisiklet meselesi yüzünden çıkan kavgada husumetlisini vurduktan sonra başına ateş ederek intihar etti

Bursa'da aralarında daha önceden bisiklete otomobil ile zarar verme konusundan husumet bulunan iki kişi tekrar tartışmaya tutuşunca, çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Bisikletin sahibi belinden çıkardığı silahla karşı tarafa 6 el ateş ederek ağır yaraladıktan sonra aynı silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

Olay, saat 10.45 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden otomobil ile bisiklete çarpma konusundan husumet bulunan Hasan S. ve Abdurrahman K. sokak ortasında rastlayınca tartışmaya başladı. Tartışma yerini kavgaya bıraktı. Öfkeli Abdurrahman K. belinden çıkardığı tabanca ile husumetlisi Hasan A.'ya 6 el ateş etti. Abdurrahman K. sonrasında kendi kafasına ateş ederek intihara teşebbüs etti. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Hasan S. ve Abdurrahman K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hasan A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Abdurrahman K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.