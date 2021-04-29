Yıldırım'da su kesintisi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı, Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

BUSKİ'den yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Yıldırım İlçesi, Hacıvat Mahallesi C219, C220, 345 nolu sokak ve civarında, 30 Nisan 2021 ile 20 Mayıs 2021 tarihleri arasında, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında, zaman zaman su kesintisi yapılacaktır."

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