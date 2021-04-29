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www.emeginkalbi.com ile Bursa kazanacak Esnafa www.emeginkalbi.com ile büyük destek

İHA

www.emeginkalbi.com ile Bursa kazanacak Esnafa www.emeginkalbi.com ile büyük destek

Bursa Osmangazi Belediyesi, bir şehre ait Türkiye’nin ilk ve en büyük eticaret pazarını açıyor. Özellikle salgın sürecinde büyük sıkıntılar yaşayan esnaf ve işletmelere can suyu olacak www.emeginkalbi.com’dan elde edilecek olan reklam gelirleri de yine ihtiyaç sahiplerine aktarılacak.
Bursalı esnaf, işletmeler, çiftçiler, ev hanımları, zanatkârlar ve girişimciler ücretsiz, aracısız, komisyonsuz, reklam ve tanıtım gideri olmadan ürünlerini Bursa ve Türkiye’nin her yerine satabilecek. Osmangazi Belediyesi, 200 bini aşkın üyesi bulunan Bursa Esnaf ve Sanatkârı Odası BESOB, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası BTSO ile Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği işbirliği ile 30 gün sonra hayata geçireceği www.emeginkalbi.com için başvurular almaya başladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, emeğin kalbinin Bursalı üreticiler, işletmeler ve tüketicileri aracısız, komisyonsuz buluşturan bir e ticaret sitesi olduğunu belirterek, "Emeğin kalbi ile üretici kazanacak, tüketici kazanacak. Bursa kazanacak” dedi.
Geçen yıl Türkiye’nin en büyük çiftçi pazarı ile Bursalı çiftçilerimizi ürünlerini aracı ve komisyoncu olmadan Bursalılarla buluşturmalarını hatırlatan Mustafa Dündar, bu yıl da, salgın sebebiyle değişen koşullar ve şartları da göz önünde bulundurarak sosyal belediyecilik ve ebelediyeciliği bütünleştirdiklerini açıkladı. Bursalı esnaf, işletmecilere ve girişimcilere “Dükkan Sizin” diyerek seslenen Mustafa Dündar, “Emeğin kalbinde komisyon oranı yok, reklam maliyeti yok, yazılım yok, karışıklık yok, güvenlik riski yok. Ama emek var, üretici var Bursa var. www.emeğinkalbi.com tıklayıp yerinizi alın. Paylaşmanın bereketini, dayanışmanın gücünü www.emeğinkalbi.com ile bir “tık” öteye taşıyalım. Üreticinin emeği, Bursa’nın değeri www.emeginkalbi.com ile Bursa kazanacak” diye konuştu.
Korona virüs sebebiyle hayatımızda birçok alışkanlığın değişim gösterdiğine dikkat çeken Başkan Dündar, “Salgın tüm insanlar farklı bir yaşam biçimine girmek durumunda kaldı. Alışverişten sosyal yaşama kadar hayatımızda birçok şey yön değiştirdi. Özellikle alışveriş noktasında eticaret ciddi bir ivme kazandı. Artık toplumun büyük bölümü alışverişini bu yolla yapıyor. Bakkal alışverişi dahi internet üzerinden yapılıyor. Ahilik kültürünün temelini oluşturan küçük esnafımızın teknolojik değişime ayak uydurması ve bu sisteme dahil olması tek başına yapabileceği bir durum değil. Onun için Osmangazi Belediyesi olarak bizler de dijital ortamdaki bu platformun alt yapısını oluşturduk. Esnafımızın bu platform üzerinden ürünlerinin satışlarını internet üzerinden yapmalarını sağlamak istiyoruz. Bunu yapmamız lazım ki esnafımız ayakta kalsın” diye konuştu.
Başkan Dündar, her ölçekte esnaf, işletmeci, zanaatkar ve girişimcinin Emeğin Kalbi projesi üzerinden ürünlerini pazarlayabilecek olduğunu dile getirerek, “www.emeğinkalbi.com adresinde herkesin online mağazasını açma imkanı olacak. Salgın döneminde eticaretin öneminin artması dolayısıyla sürdürülebilir bir yapı hedefliyoruz. Bu sistem ile esnaf ve vatandaşlarımız hiçbir ücret ödemeden eticarette yerlerini alabilecekler. Ayrıca tüm satış ve alışlar cep telefonları üzerinden de yapılabilecek. Bu projeye dahil olmak isteyenlerin yapması gereken www.emeğinkalbi.com adresinde yer alan başvuru formunu doldurmak. Bu formu doldurduktan sonra istenilen bir kargo firması ile anlaşma yapabileceksiniz. Onay sürecinin ardından da güvenli satış başlayacaktır. Yapılacak olan işlemler üzerinden Osmangazi Belediyesi herhangi bir ücret almayacaktır. Esnafımız ve vatandaşlarımız için bu sistemi oluşturduk. Esnafımız da bu projeye ile hem dükkanlarında da hem de dijital ortamda satışlarını yapabilecek. İlçemiz ve şehrimiz adına bu projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Esnaf ve sanatkârlar adına çok güzel bir projenin hayata geçtiğini belirten Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Arif Tak da, “Esnaf ve sanatkârlar, gerçekten desteğe muhtaç bir kesim. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkanımız, esnaf ve sanatkârların sıkıntılarını çok iyi biliyor ve anlıyor. Bugüne kadar yaptığı çalışmalarda bunları görüyoruz. Esnaf olarak ekonomiyi ayakta tutan bir noktadayız. Esnafın sorunları çözebilmek için herkesin adım atması, herkesin destek olması lazım. Şu ana kadar sürekli destek aldık. Hükümetimizden Allah razı olsun. Şu ana kadar yapılan çalışmalar memnuniyet verici noktada. Gelişen teknolojiye göre belediyemizden zaman zaman eğitimler alıyoruz. Bizden yardımlarını esirgemeyen başkanımıza esnaf ve sanatkâr adına teşekkür ediyorum. Esnaf ve sanatkârlarımızı her zaman önde tutuyor ve daha önce hiç akla gelmeyen değişik projeleri uyguluyor. Yaptıkları çalışmaların her zaman yanınızdayız. Bu güzel proje de alkışlanır” diye konuştu.
Projenin paydaşlarından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası adına konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ise, “Son 1 yıldır dünya artık farklı bir yöne gitmeye başladı. Artık fiili temas ve dokunuşlar bitti. Dünya, herkesin elinde bulunun küçük bir cep telefonunun içine girdi. Dijital dünya, e ticarete dönüştü. Özellikle pandemiyle birlikte dünyada eticaretin önemi oldukça arttı. Hizmeti, temassız şekilde insanlarımız ayağına götürmek önem kazandı. Bu tür projelerin, son dönemde ciddi anlamda sıkıntı yaşayan esnafımızı için ciddi bir çözüm sağlayacağını düşünüyorum. Eticarette yaşanan en büyük sıkıntı, sitelere üye olduğunuzda yüzde 25’lere varan komisyonlar ödüyor olmanı. Ancak bu projede komisyon yok. Tamamen esnafa yönelik. Bu konuda aldığı sorumluluk için Osmangazi Belediyesi ve Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” dedi.
Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş de, “Bursa’daki belediyecilik anlayışında esnafı düşünen bir yapının öncüsü olan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a tüm esnafımız adına teşekkür ediyorum. Tarihi çarşıdaki yaklaşık 4 bin esnafın ve 110 çeşit iş kolunun bir arada olduğu eticaret platformunun olumları yansıması en çok bize olacaktır. Bu projenin herkes için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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