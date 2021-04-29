Kısıtlamada Bursaray seferlerine düzenleme geliyor

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BURULAŞ, BursaRay'da yapılacak olan hat bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 216 Mayıs arasında EmekAcemler arasında tren işletimi yapılamayacağını duyurdu.

BURULAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "BursaRay'da yapılacak olan hat bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 2 Mayıs pazar günü saat 12:00'den 16 Mayıs Pazar gününe kadar EmekAcemler İstasyonları arasında tren işletimi yapılamayacak olup EmekAcemler İstasyonları arasında otobüsler hizmet verecektir."

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