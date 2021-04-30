Bursa'da "pasaport çıkartacağız" bahanesiyle kandırıp gasp ettiler "Pasaport çıkartacağız" bahanesiyle 18 bin lirayı gasp ettiler

Bursa'da "pasaport çıkartacağız" bahanesiyle 5 kişiyi 18 bin lira gasp eden 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Kestel ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; "pasaport çıkartacağız" bahanesiyle, N.N, M.B.A., M.H., Y.N., A.B. isimli kişiyi 18 bin lira gasp eden 3 şüpheli M.E.H., A.A. ve L.E.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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