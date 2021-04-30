Ağlara takılan karabatak kurtarıldı 1 yaşını doldurmadan 800 kilometre yol geldi

Isparta’nın Belceğiz köyünde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Çelik, Beyşehir Gölü kıyısında ağlara takılan karabatağı kurtardı. Romanya’da halkalanmış olan karabatak, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Belceğiz köyünde hayvancılık yapan Hüseyin Çelik geçtiğimiz günlerde Beyşehir Gölü yakınlarında hayvanlarıyla uğraşırken atık durumdaki ağlara takılmış bir karabatak fark etti. Hemen kuşu kurtarmaya giden Çelik bu esnada kuşun ayağına takılmış olan ve üzerinde ‘XIP’ yazan yeşil halkayı görünce yaralı kuşu güvenli bir yere koyduktan sonra halkanın izini sürdü. Sosyal medya aracılığıyla doğa fotoğrafçılarına ulaşarak kuşun halkasını araştırma birimlerine ulaştıran Hüseyin Çelik çok geçmeden karabatak kuşunun bir yıl önce Romanya’da halkalandığını öğrendi.

Çelik, kuşu bir gece evinde güvenli bir yerde beklettikten sonra ertesi gün Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaştırdı. Tedavisi tamamlanan karabatak doğasına geri salındı. Karabatağın ayağındaki halka bilgilerini teyit ettikten sonra Romanya Ornitoloji Merkezi yetkililerine ulaştıklarını belirten Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, “Meğer bu karabatak daha 1 yaşını doldurmadan 800 kilometrelik bir yolculuğa çıkmış ve Beyşehir Gölü'ne gelmiş. Kuş araştırmalarında geri bildirim çok önemli. Yaralı da olsa ayağındaki halka numarasını yetkili birimlere ulaştırmak çok önemli. Ayrıca Milli Parklar Burdur Şube Müdürlüğü ekiplerine hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Romanya’daki Ornitoloji Merkezine de kuşun sağlıkla doğaya kazandırıldığı bilgisini geçtik. Onlar da çok mutlu oldu” dedi.

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