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Bursa Yıldırımspor şampiyonluk maçına çıkıyor

DHA

Bursa Yıldırımspor şampiyonluk maçına çıkıyor


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)Misli.com 3´üncü Lig 4´üncü Grup´ta kümede kalma mücadelesi veren Kozanspor´u ağırlayacak Bursa Yıldırımspor, kazanması ve lider Adıyaman 1954´ün puan kaybetmesi halinde şampiyonluğa ulaşacak.
Misli.com 3´üncü Lig 4´üncü Grup´ta mücadele veren Bursa Yıldırımspor, yarın şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Bursa temsilcisi, ligin son haftasında Minareli Çavuş Spor Tesisleri´nde saat 15.00´te Adana temsilcisi Kozanspor´u ağırlayacak. Zorlu randevuda Mustafa İlker Coşkun düdük çalacak. Coşkun´un yardımcılıklarını ise Boran Turhan ve Haydar Avcı yapacak.
Ligde geride kalan süreçte 56 puan toplayan Bursa Yıldırımspor, son haftaya 2´nci basamakta, lider Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor´un bir puan gerisinde giriyor. Grupta şampiyonluğa ulaşan takım, direkt olarak Misli.com 2´nci Lig´e yükselecek. Bu kapsamda; Bursa ekibi, galip gelmesi halinde lider Adıyaman ekibinin, Karaköprü Belediyespor deplasmanından puan kaybını bekleyecek. Aksi halde Bursa ekibi, yoluna Play-Off´tan devam edecek.
Ligin son haftalarında ivme yakalamasına karşın Bursa Yıldırımspor, geçtiğimiz hafta ligin son sırasındaki Muğlaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak, şampiyonluk yarışında yara aldı. Sahasında oynadığı son 4 maçın 3´ünü de kazanan Bursa ekibi, bu mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Rakip Kozan Spor ise, kümede kalma mücadelesi veriyor. 17 takımlı grupta son 4 takım küme düşecek. Kozan Spor da, 35 puan ile 15´inci sırada yer alırken; kümede kalmak için kazanarak, üst basamağındaki rakiplerinin puan kayıplarını bekleyecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-04-30 11:58:42

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