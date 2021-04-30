Başkan Türkyılmaz: "Her şartta görev başındayız"

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Mudanya Belediyesi ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde asfalt ve yol kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

Güzelyalı Eğitim Mahallesi Akasya Sokakta asfalt serimi tamamlanırken, Anafartalar Caddesi üzerinde ise zemin hazırlık çalışmaları tamamlandı. Asfalt ve yol kaplama çalışmaları planlama kapsamında bayram sonrası da devam edecek. İlçenin dört bir yanına hizmet götürdüklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Her şartta görevimizin başında olmaya devam ediyoruz. Gerek kırsal alanlarda gerekse merkez mahallelerde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Asfalt çalışmalarımızın yanı sıra tüm birimlerimiz kısıtlama boyunca görevinin başında olmaya devam edecek. Sağlıklı günlere dayanışmayla ulaşacağız. Her şey Mudanyalı hemşehrilerimin mutluluğu ve sağlığı için” diye konuştu.

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