Eskişehirspor-Bursaspor maçının hakemi Davut Dakul Çelik oldu Her iki takımın da ilk kez maçını yönetecek

TFF 1. Lig'in 33. haftasında yarın saat 13.30’da başlayacak olan EskişehirsporBursaspor maçını Davut Dakul Çelik yönetecek. Genç hakem daha önce her iki takımın maçında da düdük çalmamıştı.
TFF 1. Lig’in 33. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Bursaspor’un Cumartesi günü saat 13.30’da deplasmanda karşı karşıya geleceği Eskişehirspor maçını İzmir bölgesi hakemi Davut Dakul Çelik yönetecek. Çelik’in yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Dördüncü hakem ise Ayberk Demirbaş olacak. Bursaspor ve Eskişehirspor takımları, bugüne kadar genç hakem Davut Dakul Çelik yönetiminde hiç maça çıkmadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.