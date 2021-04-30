BursaRay Emek Hattı’nda bakım molası

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Bursaray'da bakım başlıyor.

BursaRay’da yapılacak hat bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 2 Mayıs Pazar günü saat 12.00’dan 16 Mayıs Pazar gününe kadar Emek Acemler İstasyonları arasında tren işletimi yapılmayacak. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Emek Acemler İstasyonları arasındaki ulaşım otobüslerle sağlanacaktır" denildi.

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