TÜGİAD'dan Kırgızistan çıkarması

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), heyeti Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ticaret hacmini arttıracaklarını söyledi. Kırgızistan Yatırım İşleri Bakanı Almambet Shykmamatov, "Kırgızistan'ın da üye olduğu Avrasya Ekonomik Birliği'nde gümrükte kısıtlama yok. Türk iş insanları Kırgızistan'da yatırım yaparak ürünlerini tüm Avrasya Ekonomik Birliği'ne gümrük vergisi ödemeden pazarlayabilir" dedi.

TÜGİAD’ın Kırgızistan ziyaretinin ilk gününde Kırgızistan Yatırım İşleri Bakanı Almambet Shykmamatov ve Kırgızistanlı iş insanları ile bir araya gelen TÜGİAD heyeti iki ülke arasındaki ticareti arttıracak konuları masaya yatırdı. TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel başkanlığında, Kırgızistan Yatırım İşleri Bakanı Almambet Shykmamatov ile görüşen Türk iş insanları, yeni yatırımlar konusunda fikir alışverişinde bulundu. TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜGİAD’ın 60’ın üzerinde sektörde üyelerinin bulunduğuna dikkat çektiği konuşmasında, TÜGİAD’ın Kırgızistan’ın ticaret ve sanayisine katkı sağlayacağına ve karşılıklı ticaret hacminin artışına katkıda bulunacağına yürekten inandıklarını söyledi.

Kırgızistan Yatırım İşleri Bakanı Almambet Shykmamatov ise, Türk yatırımlarının daha fazla olması gerektiğinin altını çizdi. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için büyük çaba gösteren Azerbaycanlı Türk iş insanı Rovshan Mehdiyev’e Bakan Almambet organizasyon için teşekkürlerini sundu. TÜGİAD’ın Kırgızistan temsilcisi Cemal Ersoy da toplantıda hazır bulundu.

Türkiye’nin ilk uluslararası iş insanları derneği TÜGİAD’ın 50 milyar dolar ticaret hacmi olduğunu aktaran ve Kırgızistan’a geliş amaçlarının yatırım alanlarını araştırmak, öneriler almak ve yatırımcıların korunmasıyla ilgili kanunları öğrenmek olduğunu aktaran Çevikel, öncelikli amaçlarının iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek olduğunu belirtti.

Kırgızistan’ın bağımsızlığını kazandığı 1991’den bu yana Türkiye ile ticari ilişkileri geliştiğini, fakat bunun yetersiz olduğuna dikkati çeken Başkan Çevikel, "İki ülke arasındaki ticaretin tahmin edilenden, çok daha hızlı artabileceğini düşünüyorum. 60’ın üzerinde sektörde üyeleri bulunan TÜGİAD’ın Kırgızistan’da var olması Kırgızistan’ın ticaret ve sanayisine katkı sağlayacağına ve karşılıklı ticaret hacmimizin artışına katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Shykmamatov’un açıklamalarına da değinen Çevikel, “Sayın Bakan bizlere, Türk iş insanlarına her türlü desteği vereceklerini ve yapacağımız yatırımlarda da bizzat açılışına kendisi katılacağını iletti. Kırgızistan’da Türk yatırımcının korunmasıyla yasal düzenlemelerin yürürlüğe gireceğini aktardı” dedi.

Yatırım İşleri Bakanı Shykmamatov, 15 Nisan referandumuyla kabul edilen yeni anayasaya uygun olarak yatırımla ilgili tüm kanunların yeniden yazılması üzerinde çalıştırdıklarını ve bu konuda Türkiye'nin örnek alındığını ifade etti.

Kırgızistan’da Türk yatırımlarının daha fazla olabilmesi için tüm imkanların mevcut olduğunu söyleyen Shykmamatov, "Kökümüz aynı, kardeş ülkeyiz. Binlerce yıllar önce atalarımız, Anadolu’ya buradan gitmiştir. Bu nedenle, özellikle ticaret ve yatırım konusunda ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Mayıs veya Haziran ayında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceği bilgisini paylaşan Shykmamatov, "Bu ziyaret sırasında İstanbul’da bir iş forumu düzenlemeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Kırgızistan’ın da üye olduğu Avrasya Ekonomik Birliği'nde (AEB) gümrükte kısıtlamaların olmadığının altını çizen Bakan Shykmamatov, "Tekstil gibi hafif sanayi alanında fabrikası Kırgızistan’da bulunan firmalar, ürünlerini tüm Avrasya Ekonomik Birliği piyasasına gümrük vergileri ödemeden pazarlayabilir" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin tekstil ürünlerinin çok kaliteli ve AEB piyasasında buna büyük değer verildiğini kaydeden Shykmamatov, Kırgızistan’da dağ turizmi ve enerji alanlarına yatırımların yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

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