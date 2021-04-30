Traktörün altında kalan çiftçi öldü

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Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'da çiftçi Kadir Kaymak (67), direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesiyle hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Tatkavaklı Mahallesi´nde meydana geldi. Çiftçi Kadir Kaymak´ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, takla attı. Kaymak, ters dönen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaymak´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaymak´ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadir Kaymak´ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2021-04-30 19:17:54



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