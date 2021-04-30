Traktörün altında kalan çiftçi öldü

Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'da çiftçi Kadir Kaymak (67), direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesiyle hayatını kaybetti.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Tatkavaklı Mahallesi´nde meydana geldi. Çiftçi Kadir Kaymak´ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, takla attı. Kaymak, ters dönen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaymak´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaymak´ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kadir Kaymak´ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN
2021-04-30 19:17:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.